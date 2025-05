PAREF : L'Assemblée générale approuve le dividende et adopte l'ensemble des résolutions

L'Assemblée générale approuve le dividende et adopte l'ensemble des résolutions

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du Groupe PAREF s'est tenue le jeudi 22 mai 2025 à Paris, sous la présidence de Monsieur Antoine Castro, Président et Directeur Général de PAREF.

Le quorum s'est établi à 80,47%. Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration ont été adoptées par une très large majorité.

Ainsi, l'Assemblée Générale a approuvé la distribution d'un dividende de 1,5 € par action payable en numéraire au titre de l'exercice 2024, stable par rapport à celui de l'année précédente. Les dates de détachement et de paiement dudit dividende sont fixées aux 28 mai et 30 mai 2025.

Au cours de cette Assemblée, les actionnaires ont pu échanger avec l'équipe de Direction du Groupe PAREF sur l'activité opérationnelle et la performance financière de l'exercice 2024. Le Président et Directeur Général a également exposé les ambitions stratégiques pour 2025.

Ce rendez-vous annuel avec nos actionnaires a permis de rappeler les fondamentaux de notre modèle d'activité, d'en présenter les progrès significatifs depuis plusieurs années et d'échanger sur la stratégie de développement et d‘investissement ciblé que nous poursuivons. Je remercie l'ensemble des actionnaires pour leur engagement et la confiance renouvelée vers notre ambition partagée de positionner PAREF comme un gestionnaire de référence à l'échelle européenne, au service d'une performance durable et responsable.

Antoine Castro

Président & Directeur Général de PAREF

Nous avons, à l'occasion de cette assemblée générale annuelle, présenté la performance opérationnelle solide de PAREF, soutenue par les récents développements sur de nouveaux mandats. Nos perspectives européennes et la satisfaction de nos clients restent une priorité, dans un secteur challengé et en pleine évolution.

Anne Schwartz

Directrice Générale Déléguée de PAREF et Directrice Générale de PAREF Gestion

Agenda financier

29 juillet 2025 : Résultats semestriels 2025

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaîne de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 31 décembre 2024, le groupe PAREF gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

Groupe PAREF

Samira Kadhi

+33(7) 60 00 59 52

samira.kadhi@paref.com Agence Shan

Alexandre Daudin / Aliénor Kuentz

+33(6) 34 92 46 15 / +33(6) 28 81 30 83

paref@shan.fr