Paramount Skydance monte après des informations sur une offre plus élevée pour Warner Bros
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 23:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions de Paramount Skydance PSKY.O augmentent de 2,8 % à 10,85 $ dans les échanges prolongés ** La société soumet une offre plus élevée pour Warner Bros Discovery WBD.O , selon une source familière avec le sujet

** PSKY a tenté de faire dérailler l'accord de Netflix

NFLX.O avec WBD

** WBD et NFLX en légère hausse dans les échanges prolongés

** WBD et NFLX n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires, PSKY a refusé de commenter

** En 2025, NFLX a gagné 5,2 %, WBD a plus que doublé et PSKY a gagné 28,1 %

