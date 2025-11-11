Paramount Skydance mise sur des perspectives favorables

(AOF) - Paramount Skydance, dont le titre avance de 4,5% en avant-Bourse, a publié une perte nette de 0,01 dollar par action diluée au troisième trimestre, contre un résultat nul un an plus tôt. Les analystes anticipaient un bénéfice de 0,40 dollar. Le chiffre d'affaires sur la période de trois mois close au 30 septembre a reculé à 4,12 milliards de dollars, contre 6,73 milliards l'année précédente et un consensus de 6,86 milliards de dollars.

Pour le quatrième trimestre, l'entreprise table sur un chiffre d'affaires compris entre 8,1 milliards et 8,3 milliards de dollars, alors que les analystes anticipent 7,84 milliards.

Paramount Skydance prévoit également un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars et plus de 1,5 milliard de dollars d'investissements supplémentaires dans les programmes en 2026.

