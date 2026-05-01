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Paramount Skydance en hausse après une double révision à la hausse de Morgan Stanley
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** Les actions du géant des médias Paramount Skydance PSKY.O progressent de 3,9 % à 10,64 $ avant l'ouverture du marché

** Morgan Stanley relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "surpondérer" et augmente son objectif de cours de 11 $ à 14 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 36,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage qualifie l'acquisition proposée de Warner Bros Discovery WBD.O de "décision ambitieuse, audacieuse et révolutionnaire" qui permettrait à l'entité fusionnée de disposer de "certaines des meilleures propriétés intellectuelles au monde (GoT, LoR, Potter, DC)", ainsi que d'une approche à la pointe de la technologie

** Selon Morgan Stanley, la base d'abonnés combinée, hors abonnés en double, se classerait en quatrième position derrière Netflix, Amazon et Disney+

** Bien qu'il s'agisse de leur "prévision la plus risquée et la plus éloignée du consensus", Morgan Stanley estime que le rapport risque/récompense est favorable, avec un potentiel de hausse de plus de 80 % vers 20 $ dans le scénario optimiste, contre une baisse d'environ 20 à 25 % dans le scénario où l'accord ne se concrétiserait pas

** À la dernière clôture, l'action avait perdu environ 23,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,1350 USD NASDAQ +8,74%
WARNER BROS RG-A
27,0550 USD NASDAQ +0,02%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/05/2026 à 14:37:46.

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