Paramount Skydance bondit après une double révision à la hausse de Morgan Stanley

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

1er mai - ** Les actions du géant des médias Paramount Skydance PSKY.O grimpent de 8,7% à11,15 $

** Morgan Stanley relève sa recommandation de “sous-pondérer” à “surpondérer” et augmente son objectif de cours de 11 $ à 14 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 36,7% par rapport au dernier cours de clôture ** La société de courtage qualifie l'acquisition proposée de Warner Bros Discovery WBD.O de “décision ambitieuse et audacieuse qui va changer la donne”, qui permettrait à l'entité fusionnée de disposer de “certaines des meilleures propriétés intellectuelles au monde (GoT, LoR, Potter, DC)” ainsi que d'une approche à la pointe de la technologie

** Selon la société, la base d'abonnés combinée, hors abonnés en double, se classerait en quatrième position derrière Netflix, Amazon et Disney+

** Bien qu'il s'agisse de sa “prévision la plus risquée et la plus à contre-courant”, Morgan Stanley estime que le rapport risque/récompense est favorable, avec un potentiel de hausse de plus de 80% jusqu'à 20 $ dans le scénario optimiste, contre une baisse d'environ 20% à 25% en cas d'échec de l'accord **Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse d'environ16,9% depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 5,9% du S&P 500 .SPX sur la même période