05/12/2025 à 14:36

Paramount Skydance a proposé 30 dollars par action pour Warner Bros Discovery, selon CNBC

Paramount Skydance PSKY.O a offert 30 dollars par action pour Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté CNBC vendredi, citant des sources.