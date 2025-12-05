 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 125,54
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Paramount Skydance a proposé 30 dollars par action pour Warner Bros Discovery, selon CNBC
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 14:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O a offert 30 dollars par action pour Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté CNBC vendredi, citant des sources.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NETFLIX
103,2200 USD NASDAQ 0,00%
PARAMOUNT SKYD RG-B
14,8200 USD NASDAQ 0,00%
WARNER BROS RG-A
24,5400 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank