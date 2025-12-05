Paramount Skydance a proposé 30 dollars par action pour Warner Bros Discovery, selon CNBC

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Le président russe Vladimir Poutine a assuré vendredi qu'il continuerait à livrer du pétrole à l'Inde, malgré les sanctions imposées à New Delhi par les États-Unis au motif que ces importations financent la guerre russe en Ukraine. "La Russie est un fournisseur ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec Media Services•05.12.2025•15:07•
L'administration Trump a publié vendredi un document qui redéfinit sa "Stratégie de sécurité nationale" en ligne avec la philosophie du président américain de mettre en avant "l'Amérique d'abord".En voici les principaux points par continent. EUROPE La stratégie ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•05.12.2025•15:04•
Engie rappelle dans 12.000 foyers des thermostats de radiateurs "potentiellement concernés" par un risque de surchauffe, voire d'incendie des boîtiers "Mon Pilotage Elec", a indiqué vendredi l'énergéticien à l'AFP, confirmant une information de Franceinfo. "Nous ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer