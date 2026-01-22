Paramount repousse au 20 février la date limite de son offre hostile pour Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount repousse la date limite de dépôt des offres pour convaincre les investisseurs de ne pas accepter l'accord avec Netflix

Le conseil d'administration de Warner Bros préfère l'offre en numéraire de Netflix à celle de Paramount

Le vote des actionnaires devrait avoir lieu d'ici avril pour décider du sort de la guerre des offres

(Ajout d'un contexte au paragraphe 14, mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 8) par Harshita Mary Varghese, Aditya Soni et Svea Herbst-Bayliss

Paramount Skydance a repoussé jeudi d'un mois environ, au 20 février, la date limite de son offre publique d'achat hostile sur Warner Bros Discovery, gagnant ainsi plus de temps pour persuader les investisseurs que son offre sur le studio hollywoodien l'emporte sur un accord rival avec Netflix.

La société n'a pas revu son offre à la hausse jeudi. Seules 168,5 millions d'actions Warner Bros, représentant 6,8 % des actions en circulation de la société, avaient été déposées à la date limite initiale de l'offre, fixée au 21 janvier.

Si l'offre aboutit, le paysage hollywoodien s'en trouvera bouleversé, car l'acquéreur sera propriétaire de franchises emblématiques, de "Friends" à "Batman", ainsi que du service de diffusion en continu HBO Max.

Netflix NFLX.O a révisé mardi son offre de 82,7 milliards de dollars pour passer à une offre entièrement en espèces , dans l'espoir d'accélérer la conclusion de l'accord et de fournir une plus grande certitude financière aux investisseurs inquiets de son précédent accord en actions et en espèces.

Elle est désormais disposée à payer 27,75 dollars par action en numéraire pour les actifs de streaming et de studio de la société dirigée par David Zaslav, une offre qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Warner Bros.

Paramount PSKY.O a lancé une offensive de charme et poursuivi Warner Bros WBD.O pour amener le propriétaire de HBO à la table des négociations. Mais Warner Bros et les analystes ont laissé entendre que Paramount devait relever son offre de 108,4 milliards de dollars, soit 30 dollars par action, pour l'ensemble de la société afin de relancer les négociations.

LA GUERRE DES OFFRES SE TERMINERA PROBABLEMENT PAR UN VOTE DES ACTIONNAIRES

Les actions de Paramount ont augmenté de 1,9 %, tandis que Netflix a baissé de 2,4 % et que Warner Bros n'a guère changé.

"Nous sommes confiants dans notre capacité à obtenir l'approbation des autorités réglementaires pour la fusion avec Netflix", a déclaré Warner Bros. Elle a ajouté que l'opération apportait "une valeur considérable et certaine" et que Paramount continuait à faire une offre que son conseil d'administration avait rejetée à plusieurs reprises.

Netflix n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Au début du mois, le conseil d'administration de Warner Bros a rejeté une offre modifiée de Paramount qui incluait un capital de 40 milliards de dollars, garanti personnellement par Larry Ellison, cofondateur d'Oracle ORCL.N et père de David Ellison, PDG de Paramount.

La course devrait se terminer lors d'un vote des actionnaires qui devrait avoir lieu d'ici le mois d'avril, les investisseurs de Warner évaluant la valeur des actifs de câblodistribution qui, selon Paramount, sont sans valeur.

Une fois que Paramount aura reçu le feu vert des régulateurs de la SEC américaine, elle prévoit de demander aux investisseurs de Warner Bros de voter "contre" ce qu'elle appelle "la transaction inférieure de Netflix".

Ted Sarandos, co-PDG de Netflix , prévoit de témoigner le mois prochain lors d'une audition de la commission sénatoriale américaine sur le projet de transaction, a rapporté Bloomberg News jeudi .

Paramount a également laissé entendre que si les actionnaires rejetaient l'accord avec Netflix, elle prendrait immédiatement des mesures pour évincer les membres du conseil d'administration de Warner Bros et les remplacer par des administrateurs qui seraient prêts à examiner l'offre de Paramount, a déclaré une personne au courant de l'affaire.

La société a fait valoir que l'offre de Netflix reposait sur la cession de 17 milliards de dollars de dettes à la société dérivée Discovery Global, qui abriterait les actifs câblés de Warner Bros et qui était essentielle à l'accord avec Netflix. Si Warner Bros n'est pas en mesure de transférer la totalité de la dette comme prévu, cela réduirait considérablement les bénéfices que les actionnaires pourraient tirer d'une vente à Netflix, a déclaré Paramount.

Warner Bros a déclaré que ses conseillers avaient utilisé trois approches distinctes pour évaluer Discovery Global.

Le prix le plus bas auquel ils sont parvenus était de 1,33 dollar par action, en appliquant une valeur unique à l'ensemble de l'entreprise. Le prix le plus élevé de la fourchette était de 6,86 dollars par action, si la scission était impliquée dans une future transaction.

Paramount a répété à plusieurs reprises que son offre était supérieure à celle de Netflix et qu'elle avait plus de chances d'être approuvée par les autorités de régulation.

Les Ellison ont fait valoir que leur relation avec le président Donald Trump leur permettait d'obtenir plus facilement l'approbation des autorités réglementaires.

Sarandos a déclaré lors d'une conférence téléphonique post-résultats mardi que l'entreprise avait progressé vers l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

Netflix espère que l'ajout de HBO Max lui permettra d'offrir des options d'abonnement plus personnalisées et plus flexibles afin de mieux répondre aux besoins de son public mondial diversifié. L'entreprise voit également dans les salles de cinéma une nouvelle source de revenus.

Toutefois, certains analystes estiment que l'accord créerait une incertitude à court terme en ce qui concerne les coûts d'intégration, les dépenses de contenu et l'endettement important de la société issue de la fusion.