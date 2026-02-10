 Aller au contenu principal
Paramount renforce son offre pour Warner Bros
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 15:32

Paramount a renforcé son offre hostile sur Warner Bros Discovery (WBD) en y ajoutant plusieurs éléments, sans relever le prix proposé par action, rapporte CNBC.

Paramount a annoncé avoir révisé son offre de rachat de Warner Bros Discovery à 30 USD par action en numéraire, en y ajoutant une commission de 25 cents par action pour chaque trimestre au cours duquel la transaction ne serait pas finalisée après le 31 décembre 2026.

Ce mécanisme représenterait environ 650 MUSD en numéraire par trimestre.

