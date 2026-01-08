 Aller au contenu principal
Paramount réitère son offre pour Warner Bros face à Netflix
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 15:55

Paramount Skydance PSKY.O a réitéré jeudi son offre de 108,4 milliards de dollars (92,74 milliards d'euros) pour l'acuisition de Warner Bros Discovery WBD.O qu'il juge supérieure à celle de son rival Netflix NFLX.O .

La société affirme par ailleurs que la valeur de la scission des activités câblées, élément central de la proposition de Netflix, est en réalité nulle.

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery (WBD) WBD.O a rejeté à l'unanimité mercredi la dernière tentative de Paramount Skydance PSKY.O d'acquérir le studio, déclarant que son offre hostile révisée de 108,4 milliards de dollars équivalait à une acquisition par emprunt risquée que les investisseurs devraient rejeter.

L'offre de Paramount valorise chaque action Warner Bros à 30 dollars pour l'ensemble du groupe, contre 27,75 dollars par action proposé en numéraire et en titres par Netflix pour les studios et les activités de streaming de Warner Bros.

Paramount et Netflix se disputent le contrôle de Warner Bros, et donc de ses studios de cinéma et de télévision très prisés, ainsi que de sa vaste bibliothèque de contenus. Ses franchises de divertissement lucratives comprennent "Harry Potter", "Game of Thrones", "Friends" et l'univers DC Comics, ainsi que des films classiques convoités tels que "Casablanca" et "Citizen Kane".

L'offre révisée de Paramount "reste inadéquate, notamment en raison de la valeur insuffisante qu'elle apporterait, de l'absence de certitude quant à la capacité de PSKY à mener à bien l'offre et des risques et coûts supportés par les actionnaires de WBD si PSKY ne mène pas à bien l'offre", a écrit le conseil d'administration de Warner Bros.

Le président de Warner Bros, Samuel Di Piazza, a dit que la société ne négociait pas actuellement avec Paramount mais qu'elle restait ouverte à un accord si Paramount parvenait à "mettre sur la table quelque chose de convaincant".

(Rédigé par Deborah Sophia à Bangalore, version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Kate Entringer)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NETFLIX
90,1150 USD NASDAQ -0,68%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
12,4000 USD NASDAQ +0,24%
WARNER BROS RG-A
28,2400 USD NASDAQ -1,22%
