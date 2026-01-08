 Aller au contenu principal
Paramount réaffirme que son offre pour Warner Bros est meilleure que celle de Netflix
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails, plus de contexte)

Paramount Skydance a réaffirmé jeudi que son offre de 108,4 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery était supérieure à celle de son rival Netflix, ajoutant que la valeur de l'entreprise dérivée du câble au cœur de l'offre de Netflix était en fait sans valeur.

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté mercredi l'offre modifiée de Paramount PSKY.O , qui comprenait une prise de participation de 40 milliards de dollars garantie personnellement par le cofondateur d'Oracle

ORCL.N , Larry Ellison, le père du directeur général de Paramount, David Ellison, et une dette de 54 milliards de dollars pour financer l'opération.

L'offre de Paramount valorise chaque action Warner Bros à 30 dollars pour l'ensemble de la société, alors que Netflix propose 27,75 dollars par action en numéraire et en actions pour les studios et les actifs de streaming de Warner Bros.

Warner Bros a fait valoir que l'offre révisée de Paramount du 22 décembre "reste inadéquate", citant l'incertitude concernant la capacité de la société mère CNN à finaliser la transaction, et l'exposition des actionnaires de WBD à des risques et des coûts importants en cas d'échec de l'opération.

Le conseil d'administration a déclaré que l'offre de Paramount dépendait d'un "montant extraordinaire de financement par emprunt" qui augmentait le risque de clôture.

L'offre de Netflix ne nécessite aucun financement par actions et est soutenue par une dette de 59 milliards de dollars contractée auprès de banques telles que Wells Fargo, BNP Paribas et HSBC Holdings.

Le président de Warner Bros, Samuel Di Piazza, a déclaré que la société ne négociait pas actuellement avec Paramount, mais qu'elle était ouverte à un accord si Paramount pouvait "mettre quelque chose sur la table qui soit convaincant".

Certains investisseurs de Warner Bros, dont le 7e actionnaire le plus important, Pentwater Capital, ont déclaré que le conseil d'administration commettait une erreur en ne s'engageant pas avec Paramount.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NETFLIX
90,7300 USD NASDAQ 0,00%
ORACLE
192,865 USD NYSE 0,00%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
12,3700 USD NASDAQ 0,00%
WARNER BROS RG-A
28,5900 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

