Paramount nomme Dane Glasgow, cadre de Meta, au poste de directeur des produits
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 20:39

Paramount a annoncé mercredi que Dane Glasgow, cadre de Meta META.O , rejoindra la société de médias en tant que directeur des produits.

Dans ses nouvelles fonctions, Glasgow supervisera la stratégie et la vision des produits de l'entreprise à travers les plateformes numériques et les capacités alimentées par l'IA.

Il rendra compte directement au directeur général de Paramount Skydance PSKY.O , David Ellison, et travaillera en étroite collaboration avec Cindy Holland, qui préside les activités directes au consommateur.

Glasgow est vice-président de la gestion des produits chez Facebook de Meta depuis mai 2021.

Il a précédemment occupé des postes de direction chez Microsoft MSFT.O , eBay EBAY.O et Google GOOGL.O .

Paramount Skydance a été créée à la suite d'une fusion de 8,4 milliards de dollars entre Paramount Global et Skydance Media, achevée en août, qui a apporté une nouvelle direction à la société de médias.

Depuis la fusion, Paramount Skydance a conclu un accord avec Activision Blizzard, propriété de Microsoft MSFT.O , pour une adaptation cinématographique de "Call of Duty" et a conclu un accord de trois ans pour la distribution mondiale de films produits par Legendary Entertainment, en commençant par un film sur "Street Fighter".

La société paiera également 7,7 milliards de dollars pour les droits de diffusion exclusifs de l'Ultimate Fighting Championship aux États-Unis pendant sept ans.

