 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paramount maintient son offre de 30 dollars par action pour Warner Bros Discovery
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O a réaffirmé jeudi son offre de 30 dollars par action en espèces pour Warner Bros Discovery WBD.O , réaffirmant que son offre est supérieure à l'accord conclu par le propriétaire de HBO Max avec Netflix

NFLX.O .

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NETFLIX
90,7300 USD NASDAQ 0,00%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
12,3700 USD NASDAQ 0,00%
WARNER BROS RG-A
28,5900 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank