Paramount maintient son offre de 30 dollars par action pour Warner Bros Discovery

Paramount Skydance PSKY.O a réaffirmé jeudi son offre de 30 dollars par action en espèces pour Warner Bros Discovery WBD.O , réaffirmant que son offre est supérieure à l'accord conclu par le propriétaire de HBO Max avec Netflix
NFLX.O .
