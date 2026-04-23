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Paramount en baisse après le soutien des actionnaires de Warner Bros à la fusion
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions de Paramount Skydance PSKY.O chutent de 4,5 % à 11,27 $ ** Les actionnaires de Warner Bros Discovery WBD.O ont voté en faveur de la fusion avec PSKY pour un montant de 110 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars ** Les actionnaires de WBD ont émis un vote consultatif contre le plan de rémunération par lequel le directeur général David Zaslav pourrait recevoir jusqu'à 887 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars ** La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026 ** PSKY a chuté de 15,9 % depuis le début de l'année, WBD de 5,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,1450 USD NASDAQ -5,55%
WARNER BROS RG-A
27,2150 USD NASDAQ -0,42%
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