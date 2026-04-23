Paramount en baisse après le soutien des actionnaires de Warner Bros à la fusion

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23 avril - ** Les actions de Paramount Skydance PSKY.O chutent de 4,5 % à 11,27 $ ** Les actionnaires de Warner Bros Discovery WBD.O ont voté en faveur de la fusion avec PSKY pour un montant de 110 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars ** Les actionnaires de WBD ont émis un vote consultatif contre le plan de rémunération par lequel le directeur général David Zaslav pourrait recevoir jusqu'à 887 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars ** La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026 ** PSKY a chuté de 15,9 % depuis le début de l'année, WBD de 5,2 % depuis le début de l'année