Paramount devient la maison EXCLUSIVE de l'UFC aux États-Unis dans le cadre d'un accord de diffusion en continu de 7,7 milliards de dollars

(Ajout d'éléments de contexte et de détails)

Paramount, propriété de Skydance, deviendra le diffuseur exclusif de l'Ultimate Fighting Championship aux États-Unis dans le cadre d'un accord de diffusion en continu de sept ans évalué à environ 7,7 milliards de dollars. Il s'agit de la première mesure stratégique majeure prise par le géant des médias nouvellement fusionné sous la direction du nouveau CEO David Ellison.

À partir de l'année prochaine, Paramount+ diffusera aux États-Unis l'intégralité des 13 événements numérotés de l'UFC et des 30 Fight Nights. L'UFC, propriété de TKO Group Holdings

TKO.N , verra également certaines de ses cartes numérotées diffusées en simultané sur le réseau de diffusion CBS de Paramount, ont annoncé les deux sociétés lundi.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par David Ellison d'accroître les investissements dans les contenus exclusifs de haute qualité, qu'il avait qualifiés, à l'adresse , de "plus grand moteur de croissance du nombre d'abonnés".

Le contenu sportif, en particulier les droits sur les événements en direct, est devenu la pierre angulaire de la stratégie des médias, à mesure que s'accélère l'abandon des chaînes câblées. Des rivaux tels que Netflix NFLX.O et Disney

DIS.N ont également conclu des accords similaires pour renforcer leur offre.

Netflix a conclu un accord mondial de 5 milliards de dollars , d'une durée de 10 ans, pour WWE Raw à partir de 2025 et a ajouté deux matchs de la NFL le jour de Noël. ESPN de Disney a prolongé les droits avec la NFL, la NHL, la MLB et les College Football Playoff, et prévoit une co-entreprise de streaming sportif avec Warner Bros Discovery WBD.O et Fox.

"L'ajout des événements incontournables de l'UFC à nos plateformes est une victoire majeure", a déclaré David Ellison, qui a qualifié l'UFC de "puissance sportive mondiale".

La société paiera en moyenne 1,1 milliard de dollars par an et inclura des événements sans coût supplémentaire pour les abonnés, s'éloignant ainsi du modèle traditionnel de paiement à la séance de l'UFC. Elle a également déclaré qu'elle pourrait chercher à obtenir les droits de l'UFC sur d'autres marchés au fur et à mesure qu'ils font l'objet d'un appel d'offres.

L'UFC organise environ 43 événements en direct par an, touchant environ 100 millions de fans aux États-Unis et près de 950 millions de foyers dans le monde. Son programme comprend des événements à numéro comme l'UFC 300, des Fight Nights hebdomadaires et des émissions de téléréalité comme "The Ultimate Fighter" et "Dana White's Contender Series".

Paramount Global et Skydance Media ont achevé leur fusion de 8,4 milliards de dollars la semaine dernière et ont nommé David Ellison au poste de CEO, mettant ainsi un terme à un processus de transaction laborieux marqué par un examen politique minutieux et des inquiétudes de la part des actionnaires.