Paramount déclare que l'article de Variety sur l'offre de 71 milliards de dollars de Warner Bros Discovery est "catégoriquement inexact"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture du titre et du paragraphe 1 avec la réponse de Paramount au rapport de Variety)

Paramount Skydance PSKY.O a déclaré mardi que l'article de Variety sur la formation d'un consortium d'investissement avec les fonds souverains d'Arabie Saoudite, du Qatar et d'Abu Dhabi pour soumettre une offre totale de 71 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery WBD.O était "catégoriquement inexact".

Les actions de Warner Bros Discovery ont augmenté de 5,5 %, tandis que Paramount a progressé d'environ 2 % à la suite de cette nouvelle.

Warner Bros Discovery, qui abrite l'univers cinématographique et les studios de télévision DC, HBO, CNN, TNT et Warner Bros Games, est au bord de la rupture, paralysé par le déclin de ses activités télévisuelles.

La société a déclaré en octobre qu'elle envisageait une série d'options, notamment une séparation planifiée, une transaction pour l'ensemble de la société ou des transactions séparées pour les activités de Warner Bros ou de Discovery Global.

Le rapport de Variety, citant des sources, indique que l'offre est largement soutenue par la famille Ellison, avec la participation du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, de l'Autorité d'investissement du Qatar et de l'Autorité d'investissement d'Abou Dhabi.

Une offre soutenue par la famille Ellison mettrait en évidence la manière dont le nouveau directeur général de Paramount, David Ellison, a tiré parti de ses relations dans la Silicon Valley pour étendre son empire médiatique, avec le soutien de son père Larry Ellison, cofondateur d'Oracle et deuxième personne la plus riche du monde.

Dans le cadre de cet accord, les fonds de placement détiendraient de petites participations minoritaires dans la société et chacun obtiendrait "une propriété intellectuelle, une première de film, un tournage de film", indique le rapport, citant une source.

Chacun des fonds investirait 7 milliards de dollars (pour un total de 21 milliards de dollars); Paramount Skydance avancerait 50 milliards de dollars, selon le rapport.

Warner Bros Discovery, PIF, QIA et ADIA n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Reuters a rapporté que Comcast CMCSA.O et Netflix

NFLX.O ont également étudié des offres pour les actifs de Warner Bros Discovery.

La date limite de dépôt des offres non contraignantes pour le premier tour est fixée au 20 novembre.