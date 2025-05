Paramount: BPA plus que divisé par deux au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 14:02









(CercleFinance.com) - Paramount Global publie un BPA ajusté des opérations poursuivies de 0,29 dollar au titre de son premier trimestre 2025, plus que divisé par deux en comparaison annuelle (-53%), ainsi qu'un OIBDA ajusté en recul de 30% à 688 millions de dollars.



La maison-mère de CBS, Paramont Pictures et nickelodeon a vu ses revenus reculer de 6% à 7,19 milliards, les croissances en direct-to-consumer (+9%) et en studios de cinéma (+4%) n'ayant pu compenser un repli de 13% en médias télévisés.



Le groupe souligne cependant qu'en excluant l'effet de comparaison lié à la diffusion par CBS du 'Super Bowl LVIII', qui avait gonflé ses revenus un an auparavant, ses recettes publicitaires sont restées stables et ses revenus totaux ont augmenté de 2%.





Valeurs associées PARAMOUNT GRP-RE 4,540 USD NYSE 0,00%