Paramount améliore son offre de reprise pour Warner Bros

Paramount Skydance PSKY.O a annoncé mardi avoir amélioré son offre d'achat pour Warner Bros Discovery WBD.O , en ajoutant un paiement supplémentaire pour chaque trimestre où l'offre concurrente déposée par Netflix ne serait pas finalisée et en acceptant de couvrir les frais de résiliation que le propriétaire de HBO devrait verser si cet accord échouait.

Warner Bros Discovery fait l'objet d'une bataille entre Paramount et Netflix pour la reprise de ses activités. Son conseil d'administration a approuvé l'offre de Netflix mais Paramount veut forcer le studio hollywoodien à revenir à la table des négociations.

L'indemnité proposée de 0,25 dollar par action, qui s'ajoute à l'offre en numéraire de 30 dollars par action, représenterait environ 650 millions de dollars en numéraire chaque trimestre entre le 1er janvier 2027 et la conclusion de la transaction avec Paramount, a précisé le groupe.

Paramount a également proposé de financer les frais de résiliation de 2,8 milliards de dollars que Warner Bros doit à Netflix si l'accord échoue.

Warner Bros Discovery et Netflix n’ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaire.

Netflix et Paramount convoitent Warner Bros pour ses studios de cinéma et de télévision, sa vaste bibliothèque de contenus et ses grandes franchises telles que Game of Thrones, Harry Potter ou les super-héros DC Comics Batman et Superman.

Malgré la campagne médiatique menée par Paramount, l'offre de Netflix tient jusqu'à présent la corde. Warner Bros doit réunir en avril une assemblée extraordinaire des actionnaires pour voter sur l’accord avec Netflix.

(Reportage Harshita Mary Varghese, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)