Paragon ID : Progression de 6% du chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2019/20 - 4ème trimestre attendu en recul significatif en raison de l'impact du Covid-19

Croissance organique de -9% au 3 ème trimestre du fait des impacts du Covid-19

85,3 M€ de chiffre d'affaires à neuf mois, en croissance de +10% en intégrant la contribution de Thames Card Technology

Croissance organique de +1% sur 9 mois en 2019/20

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, publie son chiffre d'affaires du 3ème trimestre (1er janvier 2020 - 31 mars 2020) de l'exercice 2019/20, qui sera clos le 30 juin 2020.

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2018/19

consolidé 2019/20

consolidé Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 24,9 26,8 +7% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 25,2 29,5 +17% Chiffre d'affaires 3ème trimestre 27,2 29,0 +6% Chiffre d'affaires 9 mois 77,4 85,3 +10%

La société AmaTech est consolidée depuis le 1er octobre 2018, RFID Discovery depuis le 1er novembre 2018 et Thames Card Technology depuis le 1er novembre 2019.

Au 3ème trimestre de son exercice 2019/20, le chiffre d'affaires consolidé de Paragon ID s'est élevé à 29,0 M€, en progression de +6% par rapport au 3ème trimestre 2018/19 (+7% à taux de change constants).

La croissance organique (à taux de change et périmètre constants) au 3ème trimestre était négative de -9%.

Le mois de mars a été marqué par une réduction significative des ventes, la pandémie du Covid-19 ayant commencé à avoir des impacts sur les clients dans les secteurs du Mass Transit et de la Traçabilité. Comme indiqué fin mars lors de la publication des résultats semestriels, le quasi-arrêt des déplacements des individus dans les grandes zones urbaines a entraîné une diminution des niveaux de commandes de la part des opérateurs de Mass transit.

A l'issue des neufs premiers mois de l'exercice 2019/20, le chiffre d'affaires consolidé de Paragon ID s'est élevé à 85,3 M€, en progression de +10% (+10% à taux de change constants). À taux de change et périmètre constants, la croissance organique ressort à +1%.

Poursuite du développement de l'activité Paiement et impact sur la répartition géographique

Portée par les contrats de licences des technologies d'AmaTech et par l'acquisition de Thames Card Technology en novembre 2019, la nouvelle activité Paiement enregistre un chiffre d'affaires à neuf mois de 10,1 M€, représentant désormais 12% de l'activité de Paragon ID (moins de 1% sur la même période en 2018/19).

Plus pénalisées par la crise sanitaire depuis mi-mars, les activités historiques (eID, Transport & Smart Cities et Traçabilité) sont en recul de -3% sur neuf mois (+3% de croissance au 1er semestre).

Les activités au Royaume-Uni bénéficient de l'apport de Thames Card Technology et représentent près d'un tiers (32%) du chiffre d'affaires à neuf mois (contre 26% un an plus tôt).

La zone EMEA (Europe Middle East & Africa) totalise 53% des ventes (vs. 62%).

Aux Etats-Unis, l'activité demeure encourageante malgré la gravité de la pandémie. L'unité industrielle de Burlington (Vermont) continue de produire à 100% de ses capacités nominales. Les ventes aux Etats-Unis sont ainsi portées à 15% (vs. 12%).

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, commente :

« Je suis particulièrement fier de la mobilisation de l'ensemble des équipes Paragon ID.

Dès les premiers signes de la crise, nous avons mis en œuvre prioritairement toutes les mesures possibles pour préserver la santé de nos collaborateurs.

Notre deuxième priorité a été de préserver notre outil industriel et nos chaînes logistiques pour continuer à servir nos clients. A ce jour, nos cinq unités industrielles sont ouvertes et continuent de produire. Si certains de nos clients ont stoppé leur activité, beaucoup d'autres dans l'industrie alimentaire, le secteur pharmaceutique et médical, le Mass Transit ou encore dans l'eID comptent sur nous pour continuer à fonctionner. Je suis heureux que Paragon ID ait pleinement maintenu ses engagements vis-à-vis d'eux, et plus largement vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes.

Enfin, je tiens à saluer l'effort important apporté par les différents gouvernements dans le cadre des mesures de soutien immédiat aux entreprises en cette période difficile. Ces mesures ont permis à Paragon ID de minimiser l'impact du ralentissement de l'activité sur ses collaborateurs.

L'engagement de nos équipes et de nos clients me rend confiant, Paragon ID peut réussir sa traversée de cette crise. »

Un 4ème trimestre 2019/20 difficile en perspective

La pandémie aura mécaniquement un impact significatif au dernier trimestre de l'exercice, comme annoncé dans le dernier communiqué de presse du 30 mars dernier.

Les fermetures de plus de la moitié de nos clients de l'univers Traçabilité & Protection des Marques depuis la mi-mars, l'accumulation de stocks de tickets et de cartes à puce chez nos clients Transport & Smart Cities et l'arrêt d'activité presque total dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique entraîneront une baisse de la production et des livraisons très importante au 4ème trimestre 2019/20.

Même si l'activité Paiement a jusqu'alors très bien performé, la division Retail au sein de Thames Card Technology diminuera très certainement de manière significative au 4ème trimestre 2019/20.

En conséquence, le groupe anticipe un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 20 M€ au dernier trimestre de l'exercice 2019/20, contre 30,6 M€ au 4ème trimestre 2018/19, malgré l'apport de Thames Card Technology.

Pour faire face au ralentissement de la demande de ses clients, Paragon ID a freiné sa production au cours des dernières semaines de mars et mis en œuvre temporairement les dispositifs d'activité partielle dans les pays pour lesquels cette mesure est possible. La grosse majorité des effectifs des usines situées en EMEA et en Royaume-Uni sera en activité partielle ou en chômage temporaire pendant les prochains trois mois.

Parallèlement, le groupe a immédiatement lancé un plan d'économies (baisse de la rémunération des dirigeants, arrêt des prestations d'intérim, suspension d'actions marketing, etc.) afin d'atténuer en partie l'impact du recul de l'activité.

Ces économies, conjuguées aux mesures de soutien immédiat mises en place par les différents pays, devraient permettre d'abaisser entre 3,5 M€ et 4 M€ la structure de coût du groupe pendant le dernier trimestre de l'exercice 2019/20.

Sur la base des hypothèses ci-dessus, Paragon ID estime être en mesure de limiter sa perte d'EBITDA au 4ème trimestre à 1M€, et ainsi de réaliser une marge d'EBITDA à l'équilibre sur la totalité du 2nd semestre (rappel : 9,3% de marge d'EBITDA au 1er semestre 2019/20 et 7,6% sur l'ensemble de l'exercice 2018/19).

Sur le plan financier, le groupe a pris toutes les mesures possibles permettant de préserver sa trésorerie pendant cette période (délais de paiement des échéances sociales et fiscales, report des échéances bancaires, etc.).

Il convient de rappeler, comme indiqué lors de la publication des comptes semestriels 2019/20, que Paragon ID bénéficie du soutien financier du Groupe Paragon, premier actionnaire de Paragon ID avec 81,0% du capital.

Grâce à son soutien, Paragon ID a pu profiter de la mise à disposition des lignes de crédit bancaire supplémentaires pour faire face à la baisse de son activité au cours des prochaines semaines.

Nonobstant ce qui précède, Paragon ID étudie la mise en place d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE), mis à la disposition des entreprises pour faire face à la crise.

Paragon ID : des caractéristiques de résilience pour faire face à la crise

Les mesures sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la pandémie ont fait prendre conscience de l'intérêt de l'usage des technologies du sans-contact (RFID, NFC, IoT) au quotidien, dans les transports en commun ou pour les paiements.

Dans le Mass Transit, la reprise de l'activité devrait se traduire à moyen terme par une demande soutenue pour les solutions sans-contact et les dernières technologies de ticketing mobile sur lesquelles le groupe est parfaitement positionné. En ce qui concerne les baisses de commandes du mois de mars et du 4ème trimestre 2019/20, il convient de rappeler que Paragon ID bénéficie de contrats pluriannuels d'une durée comprise entre 3 et 5 ans avec des engagements fermes quant aux volumes et à la valeur des produits et services à livrer. Par conséquent, le chiffre d'affaires lié à ces ventes devrait être récupéré au cours des prochains trimestres.

En matière de Traçabilité & Protection des Marques, l'accélération de la modernisation des chaînes logistiques (supply chain) à partir des technologies RFID devrait constituer un enjeu majeur en sortie de crise, au même titre que le suivi du matériel médical et hospitalier dans l'univers de la santé.

En e.ID, les exigences croissantes en matière de documents d'identification sécurisés devraient inciter les autorités à déployer les dernières générations de produits et de technologies.

Dans le Paiement, la forte croissance des paiements sans-contact ou NFC, l'augmentation des limites de paiement par carte au-dessus desquelles un code PIN est requis, l'essor de l'économie digitale et la demande continue pour les cartes de paiement en métal devraient contribuer au dynamisme de cette activité.

À court terme, Paragon ID ne peut espérer être épargné par l'impact du Covid-19 sur le contexte macroéconomique mondial. En conséquence, le Groupe n'est pas en mesure à ce jour de fournir d'orientations sur ses ambitions pour l'exercice 2020/21.

Une fois cette pandémie terminée, les ambitions à long terme de Paragon ID demeurent néanmoins inchangées : une croissance à deux chiffres de l'activité et une marge d'EBITDA à deux chiffres.

Agenda financier de l'exercice 2019/20

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019/20 23 juillet 2020 Résultats annuels 2019/20 27 octobre 2020

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et plus récemment du Paiement avec les acquisitions d'AmaTech et Thames Technology.

Paragon ID emploie plus de 750 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1,3 Md€ (donnée pro forma) et emploie plus de 8 000 collaborateurs à travers le monde. Plus d'informations sur Paragon Group : Paragon-Europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 2 48816100

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Alexandra Prisa

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90

aprisa@actus.fr