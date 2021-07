Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, annonce le gain d'un contrat important pour sa filiale airweb.

Le SMMAG (Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise), autorité organisatrice des mobilités de l'aire grenobloise (Grenoble métropole, département de l'Isère, communauté d'agglomération du pays voironnais et communauté de communes Le Grésivaudan) a mis en place une plateforme MaaS (Mobility as a Service), baptisée le « PASS'Mobilités », dont le lancement de la nouvelle version est prévue au 2nd semestre 2021.

Ce PASS'Mobilités est une application web qui a pour but d'accompagner les habitants du territoire dans leur utilisation des modes de transports alternatifs aux véhicules particuliers (covoiturage, transport en commun, vélo/trottinette, etc..) sur un seul et même support, et permet la recherche d'itinéraires, la souscription aux différentes offres de mobilité, de l'information trafic, etc.

Airweb a remporté l'appel d'offres pour la réalisation de l'une des principales briques technologiques du PASS'Mobilités. Celle-ci doit s'intégrer à l'écosystème existant, afin de permettre aux usagers une utilisation facile et rapide des transports en commun à l'échelle du territoire.

La mise à disposition de la plateforme airweb offrira notamment les fonctionnalités suivantes :

la création d'un compte au sein de la brique TC du PASS'Mobilités

l'achat de cartes Oùra (carte à puce RFID), support des déplacements en région Auvergne-Rhône-Alpes

l'achat de titres, portés par le smartphone (m-Ticket) ou par la carte Oùra (télédistribution) : tarification plate et zonale, titres P+R avec ouverture des barrières des parkings relais

la souscription au service post-paiement (sur smartphone ou sur la carte Oùra)

la validation des titres portés par l'application

le contrôle des titres portés par l'application

le traitement et la consolidation des données d'usage

la mise en place de promotions inter-services.

Ce projet confirme la capacité et le savoir-faire technologique d'airweb pour faciliter les échanges entre les différents composants des écosystèmes de mobilités complexes : infrastructure de billettique physique, référentiels clients, briques en charge des mobilités alternatives, etc.

Xavier Debbasch, Président d'airweb déclare :

« Ce contrat important remporté par airweb entérine le positionnement de l'entreprise comme acteur majeur sur le marché du MaaS. airweb est aujourd'hui l'entreprise leader de ce marché, accompagnant plus de 80 collectivités autorités organisatrices dans la digitalisation de leurs services de mobilités. »

A propos d'airweb

Leader de la vente dématerialisée des titres de transport, airweb édite des solutions mobiles et digitales.

Basées à proximité de Paris, les équipes d'airweb sont spécialisées dans les applications iOS et Android, reposant sur une technologie flexible. Développée en 2015, la solution digitale airweb, offrant aux utilisateurs des transports en commun une solution complète pour la billetterie mobile et l'information des passagers, est commercialisée avec succès depuis 2016 et a été choisie par plus de 80 réseaux en France et à l'international.

Le capital d'airweb est détenu à 80% par Paragon ID, champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Plus d'informations sur airweb.fr.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,081 Mds€ à l'issue de l'exercice 2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 2 48816100

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Vivien Ferran

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34

vferran@actus.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : m51pZMacamuanJptaspqmWqUbppimpbFmpTJxJdpY52daZtpnWpibsmdZnBhlWdp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70023-paragon-id_cp_airweb-grenoble_05072021_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com