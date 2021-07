Paragon ID : Chiffre d'affaires annuel de 84,0 M EUR , en repli de -22% - Paragon ID renoue avec la croissance au 4ème trimestre 2020/21 : 23,7 M EUR de chiffre d'affaires en progression de +4%

Revenus annuels en baisse de -28% à périmètre et taux de change constants

Transport & Smart Cities et e-ID en recul prononcé dans une année marquée par les conséquences de la pandémie

Rebond au 2 nd semestre des activités Traçabilité & Protection des marques , en légère croissance sur l'année, portée par les technologies d'asset-tracking

Poursuite de la très forte croissance de la division Paiement en 2020/21

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, publie son chiffre d'affaires au titre du 4ème trimestre (1er avril 2021 - 30 juin 2021) et de l'ensemble de l'exercice 2020/21

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2019/20

consolidé 2020/21

consolidé Variation Variation à périmètre et change constants Chiffre d'affaires 1er trimestre 26,8 19,3 -28% -42% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 29,5 21,4 -28% -34% Chiffre d'affaires 3ème trimestre 29,0 19,6 -32% -33% Chiffre d'affaires 4ème trimestre 22,7 23,7 +4% +4% Chiffre d'affaires 12 mois 108,0 84,0 -22% -28%

La société Thames Technology est consolidée depuis le 1er novembre 2019. La société airweb est consolidée depuis le 1er novembre 2020. La société Apitrak est consolidée depuis le 1er juin 2021. La société Security Label sera consolidée à compter du 1er juillet 2021.

Au 4ème trimestre de son exercice 2020/21 (clos le 30 juin 2021), Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 23,7 M€, en croissance de +4% par rapport au 4ème trimestre 2019/20. A taux de change et périmètre constants (en excluant Apitrak et airweb), la progression s'établit à +4%.

Si les divisions Transport & Smart Cities et e-ID, dont l'activité est directement corrélée aux mouvements des individus, sont restées impactées négativement au 4ème trimestre par les conséquences de la pandémie (trafic voyageur réduit dans les transports en commun et restrictions en matière de voyages internationaux), le groupe a renoué avec la croissance au cours de la période, porté par la dynamique toujours extrêmement soutenue de la division Paiement et le rebond confirmé de l'activité au sein de la division Traçabilité & Protection des marques.

A l'issue de l'exercice 2020/21, le chiffre d'affaires annuel consolidé de Paragon ID s'est élevé à 84,0 M€, en repli de -22% (-28% à taux de change et périmètre constants).

Activité 2020/21 par division

Le chiffre d'affaires de la division Transport & Smart Cities (32% de l'activité en 2020/21) a été divisé par deux au cours de l'exercice 2020/21, pénalisé par une fréquentation des voyageurs anormalement faible dans la quasi-totalité des villes et par conséquent par une très faible consommation de tickets et de cartes de transport.

Parallèlement, les technologies de billettique dématérialisée en mode SaaS (Software-as-a-Service) ont rencontré un fort succès en 2020/21 et constituent pour Paragon ID, à travers sa filiale airweb détenue à 80%, un relais de croissance au cours des prochaines années.

L'activité e-ID (ne représentant désormais plus que 7% du chiffre d'affaires annuel) s'est également inscrite en recul prononcé du fait d'une moindre de passeports, tant en Europe qu'aux Etats-Unis, se traduisant par un faible niveau de commandes pour les e-covers (couvertures électroniques).

La division Traçabilité & Protection des marques (33% de l'activité en 2020/21), portée par le retour progressif à des niveaux de production plus normatifs dans l'industrie, a réalisé une très bonne fin d'exercice, lui permettant de terminer l'exercice annuel en légère progression (+1%). Les activités d'étiquettes RFID et les multiples succès de la solution RFID Discovery, pour le suivi des équipements médicaux et industriels, ont notamment porté la croissance de cette division en 2020/21.

Enfin, la division Paiement a connu une nouvelle fois une croissance explosive tout au long de l'exercice (+69% de progression annuelle) grâce aux cartes de paiement sans-contact, aux revenus de licences d'AmaTech versés par les fabricants de cartes de paiement en métal, et à la bonne dynamique commerciale de Thames Technology (consolidation sur 12 mois en 2020/21, contre 5 mois en 2019/20). La croissance organique de la division Paiement s'est élevée à +31% en 2020/21. Elle représente désormais 28% du chiffre d'affaires annuel de Paragon ID en 2020/21, contre 13% en 2019/20 et 2% en 2018/19.

Perspectives : confirmation du retour à la croissance en 2021/22

Sur la base d'un scénario de retour progressif à une situation normalisée pendant l'exercice 2021/22, Paragon ID entend capitaliser sur les nombreux succès majeurs remportés ces derniers mois par l'ensemble de ses divisions pour renouer durablement avec la croissance.

Transport & Smart Cities : l'augmentation progressive du trafic de voyageurs au cours des prochains mois conjugué (i) au gain en 2021 de plusieurs marchés pour la fourniture des titres de transports (tickets et cartes) outre-Atlantique (Boston, Montréal, etc.), (ii) à la montée en charge des plateformes SaaS d'airweb et (iii) l'adoption des nouvelles offres « sans-contacts » par les clients Mass Transit de Paragon ID, permettent d'envisager un retour à la croissance de la division en 2021/22, tout en continuant à pâtir des conséquences de la pandémie.

e-ID : l'accroissement des voyages internationaux dans les prochains mois, associé aux commandes importantes remportées par Paragon ID pour la fourniture de couvertures électroniques de passeport à compter du 2nd semestre de l'année civile 2021, permettent également de viser un retour à la croissance de cette division sur l'ensemble de l'exercice 2021/22.

Traçabilité & Protection des marques : la prise de participation majoritaire dans la société française Apitrak, plateforme SaaS pour des applications d'asset-tracking1, de gestion de stocks et de protection des personnes, conclue en mai 2021 et l'acquisition le 1er juillet 2021 de la société allemande Security Label, leader européen des étiquettes bagages pour les compagnies aériennes, devraient amplifier l'accélération progressive de la croissance de cette division en 2021/22, surtout si de nombreux secteurs d'activité renouent avec leur niveau d'activité d'avant-crise.

Paiement : l'essor croissant des cartes de paiement en métal, générant les revenus de licences des technologies AmaTech, ainsi que le lancement de la fabrication en propre des cartes en métal par Thames Card Technology, devraient continuer à soutenir le développement dynamique de cette division en 2021/22.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, commente :

« Après plus de quinze mois très fortement perturbés par les impacts négatifs de la pandémie, c'est un véritable plaisir pour l'équipe de management de Paragon ID d'annoncer un 4ème trimestre en croissance pour clôturer l'exercice 2020/21.

Il ne faut cependant pas oublier que la société a bénéficié sur ce trimestre d'une base de comparaison beaucoup plus favorable que les trimestres précédents (rappel : repli de 36% de l'activité au 4ème trimestre 2019/20 du fait de la pandémie). Désormais, nous devrions ainsi être en mesure de renouer avec une nouvelle période de croissance soutenue, portée à la fois par le retour à une situation normalisée, mais également par la contribution de nos nouvelles activités digitales et la contribution des trois acquisitions stratégiques réalisées pendant l'exercice 2020/21.

Le futur environnement de marché sera très probablement différent de celui que nous connaissions avant la pandémie et certaines de nos activités sont vouées à évoluer pour tenir compte de ces changements. Par exemple, les changements en matière d'organisation des modes de travail adoptés pendant la pandémie sont susceptibles de perdurer avec des conséquences sur la fréquentation des systèmes de transport urbain.

Le nouveau portefeuille de produits et de services de Paragon ID, notamment dans les domaines du paiement et des plateformes web, devrait soutenir la croissance du chiffre d'affaires de la société mais aussi de ses résultats et de ses flux de trésorerie. »

Agenda financier de l'exercice 2020/21

Résultats annuels 2020/21 Mardi 26 octobre 2021

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,081 Mds€ à l'issue de l'exercice 2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

1 asset tracking : suivi d'actifs, de biens et d'équipements

