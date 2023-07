Paragon ID : Chiffre d'affaires annuel 2022/23 : 192,0 M EUR en progression de +47%

+44% de croissance organique (à périmètre et change constants)

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID) , champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, publie son chiffre d'affaires au titre du 4 ème trimestre de l'exercice 2022/23 (1 er avril 2023 – 30 juin 2023).

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2021/22

consolidé 2022/23

consolidé Variation Variation à périmètre et change constants Chiffre d'affaires 1 er trimestre 25,7 42,2 +65% +51% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 31,1 47,7 +54% +50% Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 34,6 51,0 +48% +45% Chiffre d'affaires 4 ème trimestre 39,7 51,0 +29% +28% Chiffre d'affaires 12 mois 130,8 192,0 +47% +44%

La filiale EDM Technology est consolidée depuis le 1 er octobre 2021. Les sociétés Urban Things et Tracktio sont consolidées depuis le 1 er juillet 2022. L'activité relative à l'acquisition des actifs d'Uwinloc est comptabilisée depuis le 1 er janvier 2023.

Au 4 ème trimestre de son exercice 2022/23 (clos le 30 juin 2023), Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 51,0 M€ en progression de +29%. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique trimestrielle s'est établie à +28%.

À l'issue de l'exercice 2022/23, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 192,0 M€, en progression totale de +47%, dont +44% à périmètre et taux de change constants.

Ce niveau d'activité est conforme à l'objectif annuel, relevé fin avril, d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 185 M€.

Croissance à deux chiffres sur toutes les divisions en 2022/23

L'activité Transport & Smart Cities (36% de l'activité en 2022/23) a enregistré une progression annuelle soutenue de +44%. Cette croissance est la conséquence du retour des voyageurs dans les transports urbains sur l'ensemble des zones géographiques en raison de la fin de la crise sanitaire Covid-19, des hausses de prix passées aux clients afin de répercuter l'inflation des coûts de production et du succès de l'intégration d'EDM Technology aux États-Unis.

Les plateformes de billetterie mobile numérique et les offres MaaS ( Mobility as a Service - Mobilité en tant que Services) ont poursuivi leur développement en 2022/23 en générant de nouvelles sources de revenus récurrents, mais à un rythme toutefois en deçà des attentes.

La division Traçabilité & Protection des marques (33% de l'activité en 2022/23) a réalisé une croissance de +44% en 2022/23, marquée notamment par une dynamique soutenue des activités à destination du secteur aérien. La croissance des autres activités dans la traçabilité des objets a été freinée en raison des incertitudes économiques et des problèmes rencontrés dans les chaînes d'approvisionnement sur le marché du Retail .

Dans le Paiement (17% de l'activité en 2022/23), Paragon ID enregistre une croissance de +14% en 2022/23. Cette solide progression est le résultat de la bonne dynamique des ventes traditionnelles de cartes cadeaux, de fidélité et de paiement, ainsi que des modules RFID pour le paiement sans contact et des revenus de licence d'AmaTech pour les cartes de paiement métalliques sans contact. La commercialisation des cartes de paiement métalliques fabriquées en propre a débuté en 2022/23 et contribuera de manière plus significative au chiffre d'affaires de la division en 2023/24.

En e-ID (14% de l'activité en 2022/23), les ventes ont connu une accélération au 2 nd semestre, avec les premières livraisons de « Data Pages » (pages de données) pour les passeports et cartes d'identité consécutives aux commandes importantes reçues en fin d'année 2022 pour ces solutions en polycarbonate. Sur l'ensemble de l'exercice, la croissance de la division s'élève ainsi à +91%.

Projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par Grenadier Holdings Ltd.

Le 19 juin 2023, Grenadier Holdings Ltd., actionnaire majoritaire de Paragon ID a annoncé son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire (« l'Offre ») au prix de 38,01 € par action.

Ce prix correspond à l'actif net par action tel que ressortant des comptes sociaux de la Société au 30 juin 2022 et représente une prime de +25,1% par rapport à la moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes des 60 derniers jours de Bourse. Ce prix représente une prime de +35,8% par rapport au cours de clôture de la séance précédant l'annonce de l'Offre (au 16 juin 2023).

Le Conseil d'administration de Paragon ID a pris acte du caractère amical de cette Offre et a accueilli favorablement à l'unanimité ce projet d'Offre dans son principe, sans préjudice de l'avis motivé sur l'Offre qui sera émis après réception de l'avis de l'expert indépendant, le cabinet Finexsi, qui a été chargé d'établir un rapport sur les conditions financières de l'Offre, conformément aux dispositions de l'article 261-1 I 1° et II du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le Conseil d'administration se réunira à nouveau pour émettre un avis motivé sur l'Offre, après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant et de l'avis du comité social et économique.

Grenadier Holdings Ltd. a également fait part de son intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire de toutes les actions Paragon ID qu'elle ne détient pas dans l'hypothèse où elle détiendrait au moins 90% du capital et des droits de vote de la Société après l'Offre. Le retrait obligatoire se ferait moyennant une indemnisation égale au prix de l'Offre, soit 38,01 € par action en numéraire.

Le dépôt de l'Offre auprès de l'Autorité des marchés financiers a eu lieu le 13 juillet 2023.

