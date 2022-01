Paragon ID : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID) , champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, à Portzamparc Société de Bourse, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 1 628 titres Paragon ID

Solde en espèces : 25 492,00 €

Au cours du 2 nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 2 787 titres 85 621,89 € 170 transactions Ventes 2 786 titres 86 530,81 € 153 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 6 002 titres Paragon ID

Solde en espèces : 22 384,39 €

Retrait partiel : 80 000,00 € le 27 juin 2019

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,081 Mds€ à l'issue de l'exercice 2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com .

Plus d'informations sur Paragon-id.com .

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 (0)2 48 81 61 00

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Fatou-Kiné N'Diaye

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 01/07/2021 2 41 1173 01/07/2021 2 10 293,6 02/07/2021 1 1 28,6 02/07/2021 2 41 1188,6 05/07/2021 1 1 29 05/07/2021 2 17 499,4 06/07/2021 1 44 1276 06/07/2021 1 9 268,2 07/07/2021 2 101 2959,7 07/07/2021 1 1 29,7 08/07/2021 1 1 29,3 08/07/2021 3 164 4895,6 09/07/2021 2 41 1218 09/07/2021 1 1 30 12/07/2021 1 19 564,3 12/07/2021 1 100 3050 13/07/2021 1 1 29,7 13/07/2021 3 184 5571,21 14/07/2021 1 1 29,5 14/07/2021 1 1 29,5 16/07/2021 1 14 425,6 15/07/2021 3 250 7555 19/07/2021 2 101 3101 19/07/2021 1 1 31 20/07/2021 1 35 1060,5 21/07/2021 2 31 933,3 21/07/2021 1 1 30,3 22/07/2021 2 8 244 22/07/2021 2 101 3050,5 23/07/2021 1 1 30,5 23/07/2021 2 96 2890 26/07/2021 5 170 5362 27/07/2021 2 33 1044,8 03/08/2021 1 1 31,7 28/07/2021 2 16 508,6 05/08/2021 3 37 1154,4 02/08/2021 1 2 63,8 06/08/2021 1 1 31,6 04/08/2021 2 45 1398 09/08/2021 2 26 812,4 05/08/2021 1 1 30,8 10/08/2021 1 1 31,4 06/08/2021 2 31 967,6 11/08/2021 1 10 310 10/08/2021 1 1 31,4 12/08/2021 1 10 310 16/08/2021 1 50 1550 13/08/2021 1 15 465 18/08/2021 5 131 4021,6 17/08/2021 3 70 2178 19/08/2021 2 31 948,9 18/08/2021 1 5 154 20/08/2021 1 10 305 19/08/2021 1 1 30,9 23/08/2021 1 9 274,5 24/08/2021 1 28 862,4 24/08/2021 1 15 456 25/08/2021 1 1 30,8 25/08/2021 2 19 578 26/08/2021 1 1 30,4 26/08/2021 1 1 30,4 30/08/2021 1 1 30,3 27/08/2021 1 40 1208 31/08/2021 1 1 30,2 30/08/2021 1 1 30,3 01/09/2021 1 10 300 31/08/2021 1 1 30,2 07/09/2021 2 40 1213 02/09/2021 1 12 362,4 08/09/2021 1 1 30,4 03/09/2021 1 10 302 09/09/2021 3 90 2808 06/09/2021 2 19 570 13/09/2021 1 1 31,6 08/09/2021 1 1 30,4 14/09/2021 1 1 31,5 09/09/2021 1 5 153,5 15/09/2021 3 90 2832 10/09/2021 2 44 1393,2 16/09/2021 2 31 954,8 13/09/2021 2 2 62,8 17/09/2021 2 31 966,8 14/09/2021 3 58 1799,1 21/09/2021 1 1 30,8 15/09/2021 1 30 924 22/09/2021 2 60 1836 16/09/2021 2 31 942,8 24/09/2021 3 90 2772 17/09/2021 2 25 760,4 27/09/2021 4 91 2802,1 20/09/2021 3 89 2776,4 28/09/2021 1 10 310 21/09/2021 7 152 4499,2 29/09/2021 1 20 620 22/09/2021 1 1 30 30/09/2021 2 9 282,3 23/09/2021 1 3 90,3 01/10/2021 1 1 31,4 24/09/2021 1 14 421,4 04/10/2021 2 31 960,6 27/09/2021 1 1 30,1 05/10/2021 1 10 310 30/09/2021 1 1 31,1 06/10/2021 4 95 3017 01/10/2021 3 39 1206,2 07/10/2021 3 61 1927,1 04/10/2021 2 10 302,4 11/10/2021 1 1 31,5 07/10/2021 1 1 31,1 12/10/2021 2 31 988,5 08/10/2021 3 61 1928,8 13/10/2021 1 1 32 11/10/2021 1 1 31,5 14/10/2021 1 1 31,9 12/10/2021 1 1 31,5 15/10/2021 2 40 1276 13/10/2021 1 1 32 18/10/2021 1 30 975 14/10/2021 2 31 979,9 21/10/2021 1 1 32,4 19/10/2021 1 10 327 22/10/2021 2 40 1293 20/10/2021 2 34 1104,6 28/10/2021 1 1 32,9 21/10/2021 1 1 32,4 29/10/2021 2 39 1269,6 26/10/2021 2 60 1944 02/11/2021 1 1 32,3 27/10/2021 2 36 1161,6 03/11/2021 3 37 1200,9 28/10/2021 3 43 1397,3 04/11/2021 1 30 996 01/11/2021 4 91 2912,8 08/11/2021 1 30 966 02/11/2021 1 1 32,3 09/11/2021 3 48 1571,2 03/11/2021 1 1 32,1 10/11/2021 1 1 32,3 04/11/2021 3 72 2340 11/11/2021 2 33 1062 05/11/2021 4 91 2949,1 12/11/2021 1 10 324 08/11/2021 1 16 505,6 15/11/2021 1 1 32,4 09/11/2021 1 1 32,2 16/11/2021 1 1 32,5 10/11/2021 2 31 992,3 17/11/2021 1 20 652 15/11/2021 1 1 32,4 18/11/2021 3 90 2970 16/11/2021 1 1 32,5 19/11/2021 1 1 32,4 19/11/2021 1 1 32,4 22/11/2021 1 1 32,1 22/11/2021 1 1 32,1 23/11/2021 1 1 32,3 23/11/2021 1 1 32,3 24/11/2021 1 50 1600 26/11/2021 1 30 948 25/11/2021 1 10 320 29/11/2021 1 1 31,6 26/11/2021 1 10 320 30/11/2021 5 134 4088,39 29/11/2021 2 31 991,6 01/12/2021 1 1 30,1 01/12/2021 3 61 1878,1 02/12/2021 3 54 1664,8 03/12/2021 1 1 30,4 03/12/2021 1 1 30,4 07/12/2021 1 1 30,1 06/12/2021 6 165 5042,5 08/12/2021 1 30 915 07/12/2021 1 1 30,1 09/12/2021 2 60 1860 09/12/2021 1 1 30,5 15/12/2021 1 1 31 10/12/2021 1 1 31,4 16/12/2021 1 10 302 14/12/2021 1 24 744 17/12/2021 2 23 699,8 15/12/2021 3 61 1855 20/12/2021 1 1 29,8 20/12/2021 2 2 59,6 21/12/2021 1 1 29,9 21/12/2021 1 1 29,9 22/12/2021 1 1 29,8 22/12/2021 1 1 29,8 23/12/2021 1 1 29,8 23/12/2021 1 1 29,8 24/12/2021 1 1 29,9 24/12/2021 1 1 29,9 27/12/2021 1 1 29,9 27/12/2021 1 1 29,9 31/12/2021 1 30 870 28/12/2021 2 12 354,8 29/12/2021 2 40 1171 30/12/2021 2 47 1351 31/12/2021 2 35 989

