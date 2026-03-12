PAR Technology s'effondre après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles de 225 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Le titre du fournisseur de points de vente pour restaurants (POS) PAR Technology PAR.N a chuté de 19,8 % à 12,71 $, atteignant son plus bas niveau en six ans, alors que la société cherche à lever des capitaux. ** PAR, basé à New Hartford, New York, annonce une offre privée de 225 millions de dollars d'obligations convertibles (OC) à échéance 2031. ** Elle a l'intention d'utiliser le produit net pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 1,50 % échéant en 2027, pour racheter ses actions afin de faciliter les opérations de couverture et pour les besoins généraux de la société.

** La société peut également utiliser une partie du produit pour acquérir ou investir dans des sociétés, des produits ou des technologies complémentaires à ses activités.

** Avec environ 41,2 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 650 millions de dollars. ** L'action a terminé jeudi en baisse de 5,6 % à 15,85 $. Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 56 %, les craintes d'une perturbation de l'IA ayant mis en déroute les noms de logiciels.

** Neuf des dix analystes évaluent le titre comme "fortement à l'achat" ou "à l'achat", et un le juge "à conserver"; l'objectif de cours médian est de 42 dollars, en baisse par rapport aux 60 dollars d'il y a un mois, selon LSEG.