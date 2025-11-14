Papa John's en hausse après la publication d'un rapport sur la participation d'un investisseur activiste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 novembre - ** Papa John's PZZA.O en hausse de 2,2% à 41,60
** L'investisseur activiste Irenic Capital Management a augmenté sa participation dans PZZA au troisième trimestre, selon Reuters; la taille de la participation n'est pas connue
** Irenic a refusé de commenter, tandis que PZZA n'a pas répondu aux demandes de commentaires
** Apollo Global APO.N a récemment retiré son offre de rachat de PZZA à 64 dollars par action
** PZZA a chuté de 1 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture
