Papa John's en hausse après la publication d'un rapport sur la participation d'un investisseur activiste
14/11/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Papa John's PZZA.O en hausse de 2,2% à 41,60

** L'investisseur activiste Irenic Capital Management a augmenté sa participation dans PZZA au troisième trimestre, selon Reuters; la taille de la participation n'est pas connue

** Irenic a refusé de commenter, tandis que PZZA n'a pas répondu aux demandes de commentaires

** Apollo Global APO.N a récemment retiré son offre de rachat de PZZA à 64 dollars par action

** PZZA a chuté de 1 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
130,615 USD NYSE +1,47%
PAPA JOHNS INTL
41,1000 USD NASDAQ +0,96%
