Pandora se pare de platine pour réduire sa dépendance à l'égard de l'argent coûteux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pandora lance des bijoux plaqués platine

Le fabricant de bijoux veut se "découpler" du marché volatil de l'argent

Un nouveau chef de produit pour stimuler l'innovation en matière de design

La demande des consommateurs américains reste faible, selon la directrice générale

Le bijoutier Pandora

PNDORA.CO se tourne vers les produits plaqués platine afin de réduire son exposition aux fluctuations du marché de l'argent après qu'une frénésie spéculative ait fait grimper le prix du métal à un niveau record au cours de l'année écoulée.

Le cours de l'action de la société danoise est devenu très sensible aux mouvements brusques de l'argent, la chute de la semaine dernière dans le métal ayant déclenché un rallye de l'action.

"Nous devons dissocier la performance de l'entreprise et la valeur de l'action de la matière première", a déclaré Berta de Pablos-Barbier, directrice générale de l'entreprise, lors d'une interview accordée à Reuters. "Nous sommes une marque de bijoux, nous ne sommes pas un négociant en argent."

Les nouvelles versions des bracelets à breloques les plus vendus de Pandora abandonneront l'argent sterling au profit d'un alliage de marque déposée plaqué de platine.

Le platine se négocie à environ 2 000 dollars l'once, soit bien plus que l'argent, mais Pandora en utilisera moins, ce qui rendra le produit final moins cher à fabriquer et atténuera la pression sur les marges.

Les actions de Pandora ont gagné plus de 5 % après l'annonce.

UNE ANNÉE DE TRANSITION

Pandora, la plus grande marque de bijoux au monde en termes d'articles vendus, vend des bracelets à breloques en argent à partir de 80 dollars et dispose d'une marge de manœuvre limitée pour augmenter ses prix, car ses principaux clients réduisent leurs achats de produits non essentiels.

Mercredi en fin de journée, l'entreprise a annoncé une croissance organique du chiffre d'affaires de 4 % au quatrième trimestre, conformément aux prévisions, mais a averti que le chiffre d'affaires de cette année n'augmenterait que de 2 % au maximum et pourrait même baisser de 1 %.

La fréquentation des magasins, le moral des consommateurs et les dépenses par carte de crédit aux États-Unis restent faibles, a déclaré Mme de Pablos-Barbier, après avoir averti le mois dernier de la faiblesse de la demande pour les fêtes de fin d'année sur son marché le plus important.

Mme de Pablos-Barbier, qui a pris ses fonctions le 1er janvier, a nommé Philippa Newman, qui travaillait auparavant chez Michael Kors, au poste de directrice générale des produits, expliquant que Pandora avait besoin de nouveaux designs pour attirer des clients différents.

"L'année 2026 devrait être une année de transition, et nous espérons récolter les fruits de ces changements en 2027", a déclaré Mme de Pablos-Barbier aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

Pandora prévoit de remplacer au moins 50 % de son assortiment d'argent par des bijoux plaqués platine en 2027, et de réduire à terme la part des bijoux en argent dans son offre à 25 %, a déclaré Mme de Pablos-Barbier.

L'argent a connu des soubresauts au cours de la semaine dernière, les spéculateurs s'étant emparés du métal pour ensuite s'en retirer précipitamment. Après avoir atteint un record de 121,64 dollars la semaine dernière, l'argent au comptant XAG= a perdu plus d'un quart de sa valeur le lendemain. Il se négociait à 74,94 dollars l'once jeudi.