Pandora annule des actions, l'auto-détention ramenée à moins de 5%
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 15:04
Dans un bref communiqué, le groupe basé à Copenhague indique que cette opération s'est déroulée conformément à l'autorisation qui lui a été donnée par l'assemblée générale du 11 mars dernier.
Au 31 décembre dernier, le taux d'auto-détention atteignait 5,6% du capital, à comparer avec 3,9% à la fin de l'année 2024.
Le titre cédait 0,7% à 481,9 couronnes danoises lundi vers 14h45 sur le marché Nasdaq Nordic. Il perd près de 32% depuis le début de l'année.
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