Pams lance trois nouveaux fonds

(AOF) - En juin dernier, le Groupe 123 investment managers (123 IM) annonçait le lancement de Pams, une nouvelle société de gestion dédiée à la multigestion. Après seulement quelques mois, Pams accélère son développement, et annonce la mise sur le marché de 3 nouveaux fonds d’investissement. L’objectif est d’offrir à ces derniers des solutions d’investissement diversifiées, performantes et adaptées à une gestion patrimoniale de long terme.

Le premier est le FPS "Pams PE Carlyle Access Fund 2024. Ce fonds permet d'accéder aux savoir-faire de Carlyle et Alpinvest, deux sociétés de gestion mondialement reconnues pour leurs expertises et leurs performances, respectivement dans le private equity et le secondaire. Ce fonds sera positionné sur deux fonds sous-jacents, Carlyle Europe Partners VI (CEP VI) et Alpinvest Atom Fund II (AAFII). Il vise une diversification dans des sociétés majoritairement européennes.

Le second est le FPCI "Pams Co-invest Opportunités II5". Il s'agit d'un fonds de co-investissement dont l'objectif est d'investir en direct dans des opérations de private equity aux côtés de fonds d'investissement de premier plan. Mircap Partners et Pams ont, à cet égard, signé un accord de partenariat, afin que Mircap Partners accompagne Pams dans la sélection des co-investissements.

Le troisième est le FCPR "Multi Stratégies 26". Ce fonds de fonds diversifié mondial investit au sein des classes d'actifs non cotés (50% private equity, 20% dette privée, 20% infra et 10% immobilier) et permet d'accéder, à partir de 5 000 euros, aux fonds habituellement réservés aux institutionnels. Le fonds permet d'accéder à un portefeuille diversifié de 10 fonds sous-jacents minimum, ce qui pourrait correspondre à environ plus de 200 entreprises non cotées.

Parallèlement à ces fonds de campagne ouverts à l'ensemble de ses partenaires financiers, Pams a également structuré des fonds dédiés (dettes privées/infrastructures) pour accompagner de grands réseaux de distribution.