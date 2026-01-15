 Aller au contenu principal
Pam Kaufman nommée directrice du divertissement chez Gap
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 16:05

Gap annonce la nomination de Pam Kaufman au poste de vice-présidente exécutive, directrice du divertissement, une fonction nouvellement créée et placée sous l'autorité directe du directeur général (CEO) Richard Dickson, à partir du 2 février.

Ce poste vise à construire et à étendre la plateforme de divertissement, de contenu et de licences de Gap dans les domaines de la musique, de la télévision, du cinéma, du sport, du jeu, des produits grand public et des collaborations culturelles.

Dans cette optique, la chaine de vêtement ajoute qu'elle établira un bureau basé à Los Angeles sur Sunset Boulevard à partir de ce printemps, intégrant ainsi davantage l'entreprise dans l'écosystème du divertissement.

Chez Gap, Pam Kaufman se concentrera sur la mise à profit de ses relations profondes dans le domaine du divertissement, de la licence et de la culture afin d'aider les marques du groupe à développer des partenariats et des expériences pouvant stimuler une croissance à long terme.

Plus récemment, elle a été CEO des marchés internationaux, des produits de consommation mondiaux et des expériences chez le groupe de médias et de divertissement Paramount, où elle a supervisé une organisation de plusieurs milliards de dollars.

