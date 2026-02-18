 Aller au contenu principal
Palo Alto Networks revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison des coûts de l'opération, les actions chutent
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 00:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 4)

Palo Alto Networks PANW.O a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels mardi, signalant une augmentation des coûts liés aux récentes acquisitions visant à améliorer les capacités d'IA, ce qui a fait chuter les actions de l'entreprise de cybersécurité de près de 8 % dans les échanges prolongés.

L'entreprise a annoncé mardi l'acquisition de la startup israélienne de cybersécurité Koi, après l'achat en juillet dernier de CyberArk Software pour environ 25 milliards de dollars, sa plus grosse opération à ce jour, et le rachat de Chronosphere en novembre, alors qu'elle intensifie ses efforts pour contrer les cybermenaces basées sur l'IA.

Palo Alto a déclaré que les coûts liés à l'acquisition ont grimpé à 24 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 10 millions de dollars un an plus tôt.

La société prévoit une dépense de 2,3 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal pour l'acquisition de CyberArk, après les 2,6 milliards de dollars dépensés pour Chronosphere au trimestre précédent.

Si les acquisitions permettent d'élargir le marché total accessible, la société a reconnu qu'il était difficile d'intégrer efficacement les grandes entreprises acquises, comme CyberArk, qui nécessitent davantage de réingénierie et de restructuration.

La société prévoit désormais un bénéfice ajusté par action de 3,65 à 3,70 dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 3,80 à 3,90 dollars.

AUGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Palo Alto a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel entre 11,28 et 11,31 milliards de dollars, contre 10,50 à 10,54 milliards de dollars prévus précédemment.

Les clients augmentent leurs investissements dans la modernisation de leurs opérations de sécurité dans le contexte d'une vague de cyberattaques très médiatisées qui ont touché des entreprises mondiales, notamment F5 FFIV.O et UnitedHealth Group UNH.N .

La société a déclaré que ses prévisions trimestrielles et annuelles tiennent compte des acquisitions de CyberArk et de Chronosphere.

Palo Alto prévoit un chiffre d'affaires d'environ 2,94 à 2,95 milliards de dollars pour le troisième trimestre, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,60 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice trimestriel ajusté par action devrait se situer entre 78 et 80 cents, ce qui est inférieur aux estimations de 92 cents.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a augmenté de 15 % pour atteindre 2,59 milliards de dollars, conformément aux estimations.

Le bénéfice ajusté par action de 1,03 $ a battu les estimations de 94 cents pour les trois mois se terminant le 31 janvier.

Valeurs associées

F5
270,5800 USD NASDAQ -1,22%
PALO ALTO NETWORKS
163,5000 USD NASDAQ -2,07%
UNITEDHEALTH GRO
289,300 USD NYSE -1,31%
