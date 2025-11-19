Palo Alto Networks rachète Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars et relève ses prévisions annuelles

Palo Alto Networks PANW.O a déclaré mercredi qu'il allait acheter la société de gestion et de surveillance du cloud Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars, alors que l'entreprise de cybersécurité cherche à renforcer ses offres en matière d'IA.

L' entreprise basée à Santa Clara, en Californie, prévoit d'intégrer Chronosphere à la plateforme Cortex AgentiX, ce qui permettra d' utiliser ses agents d'IA sur les données de l'entreprise de gestion du cloud pour détecter les problèmes de performance et rechercher de manière autonome leur cause profonde.

Palo Alto paiera le montant de l'opération en espèces et en nouvelles actions pour remplacer les anciennes attributions. L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre de l'exercice 2026.

Par ailleurs, Palo Alto a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels en raison de la forte demande pour ses solutions de cybersécurité destinées à lutter contre les menaces en ligne croissantes.

Pour l'exercice 2026, Palo Alto prévoit désormais un chiffre d'affaires compris entre 10,50 et 10,54 milliards de dollars, contre 10,48 à 10,53 milliards de dollars précédemment.

Elle s'attend à un bénéfice annuel ajusté par action de 3,80 à 3,90 dollars, plus élevé que les 3,75 à 3,85 dollars qu'elle prévoyait précédemment.

Les dépenses en matière de cybersécurité sont restées stables, soutenues par les menaces des acteurs étatiques et les attaques de ransomware de plus en plus sophistiquées, ce qui a profité à des entreprises telles que Palo Alto.