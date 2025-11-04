 Aller au contenu principal
Palantir relève ses objectifs 2025 après un trimestre solide
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 08:42

A l'occasion de sa publication trimestrielle lundi soir, Palantir Technologies a fait part d'un relèvement de ses objectifs annuels, tablant ainsi désormais sur un free cash-flow ajusté entre 1,9 et 2,1 milliards de dollars (MdsUSD).

De même, le groupe de services et solutions logicielles table maintenant sur un profit d'exploitation ajusté entre 2,151 et 2,155 MdsUSD, ainsi que sur des revenus entre 4,396 et 4,400 MdsUSD pour l'exercice en cours.

Au 3e trimestre 2025, Palantir a engrangé un BPA ajusté de 0,21 USD, supérieur aux attentes des analystes, ainsi qu'un profit d'exploitation ajusté de 601 MUSD, soit une marge de 51% pour des revenus en croissance de 63% d'une année sur l'autre, à 1,181 MdUSD.

'114% - notre score de la règle de 40 (indicateur combinant croissance des revenus et marge d'exploitation ajustée) ! Ces résultats rendent indéniable l'impact transformationnel de l'utilisation de l'AIP pour renforcer l'effet de levier de l'IA', souligne son CEO Alex Karp.

'La croissance de nos activités aux Etats-Unis a bondi à 77%, et celle des activités commerciales aux Etats-Unis, à 121%', poursuit-il, ajoutant tabler sur une croissance séquentielle de revenus record au 4e trimestre, représentant +61% en rythme annuel.

Valeurs associées

PALANTIR TECHNOLOGIES
207,1800 USD NASDAQ +3,35%
