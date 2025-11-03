Palantir prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre grâce à une forte demande en matière d'IA

Palantir Technologies PLTR.O a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations des analystes lundi, l'adoption rapide de l'intelligence artificielle stimulant la demande de ses services d'analyse de données de la part des entreprises et des gouvernements.

Les actions de la société ont gagné environ 2 % dans les échanges prolongés.

L'entreprise de défense a relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel pour la troisième fois cette année, sur fond de fortes ventes de ses services qui facilitent la transition vers une technologie complexe et gourmande en données.

Palantir, cofondé par le milliardaire de la technologie Peter Thiel, s'attend à ce que les ventes du quatrième trimestre se situent entre 1,327 et 1,331 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,19 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les situant dans une fourchette de 4,396 à 4,40 milliards de dollars, alors qu'elle tablait auparavant sur une fourchette de 4,142 à 4,15 milliards de dollars.

Le mois dernier, Palantir a annoncé un accord avec Nvidia NVDA.O pour utiliser les processeurs et les logiciels du leader des puces d'intelligence artificielle afin d'aider ses clients à accélérer la prise de décision dans des domaines complexes.

L'entreprise s'attend désormais à ce que les ventes aux entreprises américaines dépassent 1,43 milliard de dollars cette année, contre 1,30 milliard de dollars prévus précédemment.

Ces résultats interviennent à un moment crucial, alors que les dépenses considérables consacrées à l'expansion de l'IA et la montée en flèche des valorisations boursières font craindre l'apparition d'une "bulle de l'IA".

La valeur des actions de Palantir a plus que doublé cette année, dépassant les gains de l'entreprise la plus valorisée au monde - Nvidia - et de l'indice de référence S&P 500 .SPX .

L'action se négocie à un ratio cours/bénéfice de 246,2 sur 12 mois, contre 33,3 pour Nvidia, la coqueluche de Wall Street, selon les données du LSEG.

Les résultats de Palantir ont également été soutenus par les attentes d'une augmentation des dépenses de défense pour ses outils d'IA de qualité militaire.

La société, initialement soutenue par la CIA, bénéficie d'un changement dans le processus d'achat de logiciels du Pentagone en faveur des fournisseurs commerciaux sous la présidence de Donald Trump.

Palantir a déclaré un chiffre d'affaires de 1,18 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant les estimations de 1,09 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté par action de 21 cents a également battu les estimations de 17 cents.