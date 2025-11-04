Palantir perd son record après des résultats du troisième trimestre et des perspectives de chiffre d'affaires supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de Palantir Technologies PLTR.O ont baissé de 7,3% à 192,13 $ malgré des résultats trimestriels qui ont dépassé les attentes de Wall Street

** L'action PLTR est en passe de connaître sa plus forte baisse en un jour depuis le 3 octobre, après avoir progressé de 3,4 % pour atteindre un record de 207,18 $ en clôture le lundi ** Après la cloche lundi, la société d'analyse de données a affiché un chiffre d'affaires de 1,18 milliard de dollars au 3e trimestre, en hausse de 63 % par rapport à l'année précédente, et un BPA ajusté de 21 cents, dépassant les estimations de LSEG de 1,09 milliard de dollars et un BPA de 17 cents, grâce à une forte demande d'IA

** Ses perspectives de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre (1,327-1,331 milliard de dollars) sont également supérieures aux prévisions des analystes ** Avant la publication du rapport, les investisseurs avaient remis en question la forte valorisation de l'action

** Néanmoins, au moins 8 sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours suite à la publication du rapport: BofA Global Research augmente le PT de 215 $ à 255 $, un niveau élevé pour la Bourse; Morgan Stanley passe de 155 $ à 205 $

** La note moyenne parmi 26 sociétés de courtage est "hold"; l'objectif de cours médian de 189 $ est en hausse par rapport à 165 $ il y a un mois

** En incluant les mouvements de la séance, l'action PLTR a progressé d'environ 155% depuis le début de l'année et d'environ 370% au cours de l'année écoulée