Palantir fait un bond en avant ; le Pentagone va adopter le système de ciblage d'IA Maven de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions de Palantir Technologies PLTR.N ont grimpé de 4,5 % à 157,50 dollars le lundi après que Reuters a rapporté en exclusivité que le Pentagone allait faire de son système d'IA Maven un programme officiel d'enregistrement ** Cette décision permettra de garantir l'utilisation et le financement à long terme de la technologie de ciblage des armes de PLTR au sein de l'armée américaine, ce qui simplifiera son adoption et assurera un financement stable, selon une lettre examinée par Reuters

** Le système Maven AI analyse les données du champ de bataille provenant de diverses sources pour aider à identifier les cibles des frappes militaires, mais l'entreprise affirme que les humains restent responsables des décisions létales finales

** Piper Sandler, qui note PLTR "surpondéré", déclare que l'adoption signale l'intention croissante du Pentagone de déployer Maven, et que celui-ci sera probablement un élément essentiel de l'infrastructure de commandement et de contrôle pour longtemps.

** Les actions PLTR, qui ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines le lundi, ont progressé parallèlement à la reprise générale du marché après que le président Trump a reporté les frappes militaires sur les centrales électriques iraniennes .N

** À la clôture du vendredi, les actions PLTR avaient gagné environ 10 % depuis le début de la guerre contre l'Iran

** Avec le mouvement observé durant la séance, l'action a baissé de ~12% depuis le début de l'année, sous-performant la baisse de ~5% du Nasdaq .IXIC .

** La note moyenne de 29 analystes est "acheter"; la prévision médiane de 199 $ implique une hausse de ~26 % par rapport aux niveaux actuels, selon les données de LSEG