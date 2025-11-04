Palantir chute de son sommet après son rapport trimestriel ; les analystes relèvent leurs objectifs de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour, ajout de commentaires d'analystes, contexte)

4 novembre - ** Les actions de Palantir Technologies PLTR.O ont baissé de 6,8 % à 193,05 $ mardi, même si les résultats trimestriels et les prévisions de chiffre d'affaires ont dépassé les attentes de Wall Street

** L'action PLTR est en passe de connaître la plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis le 3 octobre, après avoir augmenté de 3,3 % pour atteindre un niveau record de 207,18 $ en clôture le lundi ** Après la cloche lundi, la société d'analyse de données et d'intelligence artificielle a publié un chiffre d'affaires de 1,18 milliard de dollars au troisième trimestre, en hausse de 63 % par rapport à l'année précédente, et un BPA ajusté de 21 cents, dépassant les estimations de LSEG de 1,09 milliard de dollars et un BPA de 17 cents, et ses prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre de 1,327 à 1,331 milliard de dollars ont également été supérieures aux attentes ** Avant la publication du rapport, les investisseurs avaient remis en question la forte valorisation de l'action

** Néanmoins, au moins 8 sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours suite à la publication du rapport: BofA Global Research augmente son objectif de cours de 215 $ à 255 $, le plus élevé du marché

** BofA réitère sa note d'achat, déclarant que "l'accélération de la croissance de PLTR, les ventes additionnelles auprès des clients et les nouveaux contrats contrastent avec le fait que beaucoup ne voient pas encore de retour mesurable de l'IA"

** La note moyenne de 26 sociétés de courtage est de "conserver"; l'objectif de cours médian de 189 $ est en hausse par rapport à 165 $ il y a un mois

** Le directeur général de PLTR, Alex Karp, s'est construit une clientèle dévouée parmi les investisseurs de détail. En effet, le mardi, PLTR est le ticker le plus tendance sur Stocktwits.com et a récemment été la première action américaine commandée par les clients de Fidelity avec un ratio achat/vente d'environ 75%-25%, selon le site web de Fidelity

** Pendant ce temps, Michael Burry, connu depuis que son pari contre les hypothèques américaines en 2008 a été présenté dans le film "The Big Short", a placé des paris baissiers sur Nvidia NVDA.O et PLTR, selon un dépôt réglementaire le lundi

** En incluant le mouvement de la séance, l'action PLTR a progressé d'environ 155% depuis le début de l'année et d'environ 370% au cours de l'année écoulée