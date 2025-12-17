Pagaya s'associe à Achieve pour élargir l'accès aux prêts personnels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de prêt Pagaya Technologies PGY.O s'est associée à la société fintech Achieve pour élargir l'accès des consommateurs aux prêts personnels sur la plateforme de cette dernière, ont annoncé les deux sociétés mercredi.