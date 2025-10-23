 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 240,85
+0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Packaging Corp of America en baisse, la hausse des coûts réduisant le bénéfice trimestriel
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de Packaging Corp of America

PKG.N ont baissé de 5,5 % en pré-marché à 197,28 $, soit un plus bas de deux mois, après avoir manqué les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre

** PKG est en passe de connaître sa plus forte baisse en un jour depuis le 3 avril, si les pertes se maintiennent ** Le vendeur de produits en carton ondulé et en carton-caisse de Lake Forest (Illinois) a publié mercredi en fin de journée un bénéfice par action ajusté de 2,73 $, contre 2,81 $ prévus par le LSEG, en raison de la faiblesse de la demande dans un contexte d'incertitude économique et d'augmentation des coûts

** Cependant, les ventes nettes du 3ème trimestre de 2,31 milliards de dollars ont été légèrement supérieures aux prévisions de 2,30 milliards de dollars du marché

** Pour le trimestre en cours, la société prévoit un BPA ajusté de 2,40

** Sur les 12 analystes couvrant PKG, la répartition des recommandations est la suivante: 5 "achat fort" ou "achat", 6 "maintien" et 1 "vente"; l'objectif de cours médian est de 222 $, selon LSEG

** Jusqu'à la clôture de mercredi, le titre a baissé d'environ 7 % depuis le début de l'année, contre une progression d'environ 6 % pour le secteur des matériaux de l'indice S&P 500

.SPLRCM

Valeurs associées

PACKAGING CORP A
205,040 USD NYSE -1,83%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank