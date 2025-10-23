Packaging Corp of America en baisse, la hausse des coûts réduisant le bénéfice trimestriel

23 octobre - ** Les actions de Packaging Corp of America

PKG.N ont baissé de 5,5 % en pré-marché à 197,28 $, soit un plus bas de deux mois, après avoir manqué les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre

** PKG est en passe de connaître sa plus forte baisse en un jour depuis le 3 avril, si les pertes se maintiennent ** Le vendeur de produits en carton ondulé et en carton-caisse de Lake Forest (Illinois) a publié mercredi en fin de journée un bénéfice par action ajusté de 2,73 $, contre 2,81 $ prévus par le LSEG, en raison de la faiblesse de la demande dans un contexte d'incertitude économique et d'augmentation des coûts

** Cependant, les ventes nettes du 3ème trimestre de 2,31 milliards de dollars ont été légèrement supérieures aux prévisions de 2,30 milliards de dollars du marché

** Pour le trimestre en cours, la société prévoit un BPA ajusté de 2,40

** Sur les 12 analystes couvrant PKG, la répartition des recommandations est la suivante: 5 "achat fort" ou "achat", 6 "maintien" et 1 "vente"; l'objectif de cours médian est de 222 $, selon LSEG

** Jusqu'à la clôture de mercredi, le titre a baissé d'environ 7 % depuis le début de l'année, contre une progression d'environ 6 % pour le secteur des matériaux de l'indice S&P 500

