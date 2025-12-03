Packaging Corp. ferme son usine de Washington, supprimant 200 emplois et entraînant une charge de 205 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Packaging Corporation of America

PKG.N a déclaré mercredi qu'elle fermerait une installation dans l'État de Washington, ce qui entraînerait des charges de 205 millions de dollars et une réduction d'environ 200 employés.

La société basée à Lake Forest, dans l'Illinois, qui fournit des produits de papier et d'emballage, a déclaré que les actions de reconfiguration de son usine de carton d'emballage à Wallula devraient être achevées d'ici la fin du premier trimestre 2026.

Ces mesures se traduiront par une réduction de 125 $ par tonne des coûts de production de l'usine, a déclaré la société, ainsi que par une réduction de 250 000 tonnes de la capacité de production annuelle, que Packaging Corp vise à remplacer par des améliorations de la production dans d'autres usines à partir du quatrième trimestre de 2026.

"Nous sommes confrontés à un environnement de coûts difficile et qui s'aggrave à l'usine de Wallula", a déclaré le directeur général Mark Kowlzan.

Packaging Corp a annoncé un bénéfice du troisième trimestre inférieur aux attentes à la fin du mois d'octobre, en raison de la faiblesse de la demande et de l'augmentation des coûts d'exploitation et des coûts des matières premières.

La société, qui employait environ 15 400 personnes en 2024, a déclaré en juillet qu'elle achèterait les activités de carton d'emballage de son homologue Greif GEF.N pour 1,8 milliard de dollars.