PACCAR : baisse des bénéfices et du chiffre d'affaires au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions du fabricant de camions PACCAR PCAR.O en baisse de 1,4% à 120,30 $

** PCAR annonce une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au 4ème trimestre, en raison de la morosité du marché du fret américain et de l'augmentation des coûts de production qui ont érodé les marges

** Bénéfice net de 556,9 millions de dollars au quatrième trimestre, soit 1,06 $ par action, contre 872 millions de dollars, soit 1,66 $ par action, un an plus tôt

** Revenus de 6,82 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 7,91 milliards de dollars l'année précédente

** Le PCAR a augmenté de 6,6 % en 2025

