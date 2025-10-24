P&G-Bénéfice meilleur que prévu au T1 avec la demande de produits de beauté et soins capillaires

Procter & Gamble (P&G) PG.N a publié vendredi un chiffre d’affaires et un bénéfice du premier trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, soutenus par une forte demande pour ses produits de beauté et de soins capillaires, malgré la hausse des prix et un ralentissement plus large des dépenses lié aux incertitudes économiques.

Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe a augmenté de 3% pour atteindre 22,39 milliards de dollars (19,20 milliards d'euros), dépassant les attentes d'une hausse de 2% à 22,17 milliards de dollars, selon les données LSEG.

P&G a enregistré un bénéfice par action de 1,99 dollar, audessus de l'estimation moyenne des analystes de 1,90 dollar, porté par la hausse des prix des produits.

Le groupe a maintenu ses objectifs annuels "dans un environnement de consommation et géopolitique difficile", a déclaré Jon Moeller, directeur général sortant, dans un communiqué.

Le groupe a abaissé son estimation du coût annuel des droits de douane à environ 400 millions de dollars après impôts, contre quelque 800 millions prévus en juillet, principalement grâce à la levée par le Canada des droits de rétorsion sur les produits américains. Comme ses concurrents, P&G a relevé ses prix aux États-Unis afin d’atténuer l’impact des droits de douane.

Le titre du groupe du groupe gagnait environ 2% dans les échanges avant l’ouverture de Wall Street. Il affiche toutefois un recul d’environ 9% depuis le début de l’année.

Les volumes globaux de P&G sont restés stables, bien qu'ils aient augmenté en Chine.

Les volumes de vente du segment beauté, qui regroupe notamment les marques de shampooing Pantene et de soins de la peau Olay, ont progressé de 4% sur les trois mois clos fin septembre, après une hausse de 1% au trimestre précédent. Les prix dans cette division ont augmenté d’environ 1% en séquentiel.

(Rédigé par Juveria Tabassum et Jessica DiNapoli, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)