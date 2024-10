Oxurion NV : Principales évolutions et calendrier concernant l’acquisition potentielle en cours

Louvain, BELGIQUE – 29 octobre 2024 – 22h00, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), entreprise biopharmaceutique basée à Louvain, annonce avoir terminé la phase de due diligences concernant l’acquisition d’une participation majoritaire de 80% dans une CRO (Contract Research Organisation), à la suite de la signature d'une lettre d'intention (voir communiqué de presse du 8 juillet 2024).



Les résultats de cette phase de due diligence ont été concluants, permettant à Oxurion de progresser vers une signature potentielle de l’opération d’ici le 30 novembre 2024.

Par ailleurs, un dépôt d’une demande auprès des autorités françaises d’autorisation relative à l’investissement étranger direct (Foreign Direct Investment – FDI) a été effectuée le 2 octobre 2024, conformément aux exigences de l’article L. 151-3 du Code Monétaire et Financier, – étant donné que la société cible pourrait être considérée d’intérêt stratégique national. Cette demande est en cours d’examen.



Les prochaines étapes-clés sont les suivantes :



• Finalisation des négociations sur l’accord d’achat et de vente des actions de la cible (« Sales & Purchase Agreement » ou SPA) et du pacte d’actionnaires au sein de la société Holding d’acquisition, où Oxurion détiendra 80 % du capital aux côtés des actionnaires historiques

• Finalisation du financement de l’opération.



Oxurion continuera à informer le marché et ses actionnaires de toute évolution importante.



Retrouvez l'intégalité du communiqué ci-joint :