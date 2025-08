Oxurion finalise l’acquisition d’Axiodis CRO et accélère la structuration de son pôle européen dédié à la donnée clinique

• Oxurion annonce la réalisation complète de l’acquisition de 72 % du capital d’Axiodis CRO



• Cette opération marque la première étape dans la constitution d’un pôle intégré centré sur la donnée clinique



• Le Groupe intensifie les discussions avec d’autres cibles stratégiques en France et en Europe.





Louvain, Belgique, 4 août 2025, 08h30, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), entreprise biopharmaceutique basée à Louvain, annonce ce jour la réalisation complète de l’acquisition de 72 % du capital d’Axiodis CRO, entreprise française spécialisée dans la gestion de données cliniques et la biométrie, via sa plateforme propriétaire eCRF Exagis.

Oxurion se félicite de cette première acquisition, qui marque une étape importante dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance externe. Le Groupe collaborera étroitement avec le management d’Axiodis CRO pour soutenir son développement et renforcer son positionnement en tant qu’acteur de référence de la donnée clinique.

Dans le prolongement de cette acquisition, Oxurion accélère ses discussions avec d’autres cibles complémentaires, principalement basées en France et en Europe, en vue de structurer un pôle intégré de services autour de la donnée clinique, combinant expertise réglementaire, gestion de données, technologies e-clinical, et analyse statistique.



