OVHcloud: partenariat stratégique mondial avec Crayon information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 12:50









(CercleFinance.com) - OVHcloud annonce s'associer à Crayon pour proposer des solutions cloud innovantes et abordables à l'échelle mondiale.



Ce partenariat vise à offrir aux clients de Crayon, dans plus de 45 régions dont la Norvège, le Danemark, la Belgique et les Pays-Bas, un accès à l'infrastructure cloud souveraine et performante d'OVHcloud.



Crayon, expert en FinOps et transformation numérique, pourra ainsi proposer l'ensemble des solutions OVHcloud, incluant serveurs Bare Metal, Hosted Private Cloud, Public Cloud, VMware, Nutanix et PaaS comme Managed Kubernetes.



Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie d'OVHcloud de promouvoir un cloud durable et équitable.





