OVHcloud: lancement de la région 3-AZ à Paris

(CercleFinance.com) - OVHcloud annonce le lancement de la région 3-AZ située à Paris, nouvelle zone de disponibilité qui 'vise à offrir aux entreprises une présence dans trois datacenters géographiquement proches pour offrir résilience et faibles temps de latence'.



Les trois datacenters distincts bénéficient de sources d'alimentation différentes. Les données peuvent être répliquées pour un basculement quasi instantané ou bien distribuées pour mise à l'échelle offrant aux organisations une résilience accrue.



'Nous proposerons à l'avenir nos produits Public Cloud au travers de cette solution alors que de nouvelles régions 3-AZ devraient arriver', a déclaré Yaniv Fdida, chief product & technology officer d'OVHcloud.





