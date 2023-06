Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVHcloud: croissance de 13% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - OVHcloud publie un chiffre d'affaires de 227,9 millions d'euros au titre de son troisième trimestre comptable (clos le 31 mai), en hausse de 12,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent et de 13,2% en données comparables.



Le groupe met en avant notamment sa capacité à faire croître les revenus de son portefeuille de clients grâce à une progression à deux chiffres de l'ARPAC et un taux organique de rétention net du chiffre d'affaires de 109% au troisième trimestre.



Aussi, il confirme ses perspectives annuelles d'une croissance organique du chiffre d'affaires entre +13 et +14%, ainsi que d'une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 36%, et anticipe des capex récurrents et de croissance 'autour des bornes basses des objectifs annuels'.





