OVHcloud: confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 12:41









(CercleFinance.com) - OVHcloud annonce répondre aux critères d'éligibilité du dispositif PEA-PME.



Pour rappel, sont notamment éligibles au dispositif PEA-PME, les actions des sociétés européennes de moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1,5 milliard d'euros ou le total de bilan est inférieur à 2 milliards d'euros.



Sur la base des comptes annuels arrêtés au 31 août 2024, OVHcloud affichait un chiffre d'affaires de 993 millions d'euros et comptait 2 984 salariés.



En conséquence, les actions OVHcloud (OVH) peuvent être intégrées ou conservées au sein des produits d'épargne de type PEA-PME.





Valeurs associées OVHCLOUD 8,61 EUR Euronext Paris -1,09%