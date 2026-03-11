 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OVH : menace le support des 8,70E
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 12:25

OVH fait le grand écart intraday entre 9,30E et le support des 8,70E : une cassure validerait un nouvel épisode baissier en direction de la MM100 qui gravite vers 8,30E puis du "gap" des 8,25E du 16 janvier : au final, la règle du balancier induit un potentiel de repli jusque vers 8,10E.

Valeurs associées

OVHCLOUD
8,6850 EUR Euronext Paris -5,13%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 11.03.2026 13:50 

    (Actualisé avec Campbell's, Eli Lilly, précisions sur JP Morgan, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,30% le Dow ... Lire la suite

  • 11, 2026. ( AFP / INA FASSBENDER )
    En plein essor, Rheinmetall prêt à tirer parti de l'instabilité mondiale
    information fournie par AFP 11.03.2026 13:49 

    Le premier groupe allemand de défense Rheinmetall a connu une forte croissance en 2025 et prévoit d'accélérer cette année, tirant parti du réarmement européen et des troubles sécuritaires mondiaux, notamment des "opportunités" qui découlent de la guerre au Moyen-Orient. ... Lire la suite

  • La fumée d'une frappe israélienne sur une zone de la banlieue sud de Beyrouth, le 10 mars 2026 au Liban ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 11.03.2026 13:47 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée mercredi dans son 12e jour: - Une femme tuée dans une frappe en Irak Une femme a été tuée en Irak par un éclat de roquette, après une frappe sur un dépôt d'armes appartenant à un groupe pro-iranien, ... Lire la suite

  • Un combattant du groupe armé M23 devant une résidence endommagée par une frappe de drone, à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le 11 mars 2026 ( AFP / Jospin Mwisha )
    RDC: une humanitaire française tuée par une frappe de drone dans l'est
    information fournie par AFP 11.03.2026 13:40 

    Une humanitaire française de l'Unicef a été tuée dans une frappe de drone à Goma, grande ville de l'est de la République démocratique du Congo, qui est tombée aux mains du groupe antigouvernemental M23 en janvier 2025. Des sources humanitaires ont fait état de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank