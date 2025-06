OVH Cloud : -17%, retombe au niveau du 30 avril information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 15:45









(CercleFinance.com) - OVH Cloud publie des résultats et une activité en hausse, mais les investisseurs déplorent que la barre des +10% n'ai pas été franchie : le titre qui plonge de -17%, retombe au niveau du 30 avril (sous 11,6E) retrouvera du soutien vers 11E, zone de consolidation horizontale du 9 au 16 avril





Valeurs associées OVHCLOUD 11,7700 EUR Euronext Paris -15,93%