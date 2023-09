Ouverture de l’offre publique d’achat visant les titres de Balyo

• L’offre publique d’achat (l’ « Offre ») déposée par SVF II STRATEGIC INVESTMENTS AIV LLC visant les titres de Balyo (la « Société ») a été déclarée conforme par l’AMF

• Le prix de l’Offre est de 0,85€ par action ordinaire, 0,01€ par action de préférence et 0,07€ par BSA

• L’Offre sera ouverte du 21 septembre 2023 (inclus) au 25 octobre 2023 (inclus).

• Le 4 août 2023, le Conseil d’administration de Balyo a rendu un avis motivé favorable sur l’Offre, ayant pris connaissance notamment des travaux et de la recommandation du comité ad hoc constitué par le Conseil d’administration et des conclusions du cabinet EightAdvisory, désigné en qualité d’expert indépendant

• Le 18 septembre 2023, le Conseil d’administration de Balyo, a constaté que les éléments nouveaux intervenus depuis le 4 août 2023, et notamment l’addendum en date du 12 septembre 2023 au rapport de EIghtAdvisory établi le 4 août 2023, ne remettent pas en cause son avis motivé

• SVF II STRATEGIC INVESTMENTS AIV LLC a l’intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire sur les titres de Balyo si les conditions sont réunies à l’issue de l’Offre



L’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») a déclaré conforme, le 19 septembre 2023, l’offre publique d’achat (l’« Offre ») initiée par SVF II STRATEGIC INVESTMENTS AIV LLC, visant les titres de la Société.