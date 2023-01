A la demande de la Société Groupe CASOL (MLCAS – FR0014003RM7), le Tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 23 janvier 2023.

Le recours à cette procédure permet d’ouvrir une période d’observation de six mois pour déterminer si il existe des possibilités de redressement.

La Société est actuellement en état de cessation des paiements et déclare des dettes globales pour un montant de 550 000 euros.

La procédure de redressement judiciaire est une procédure collective qui gèle le passif existant à l’ouverture de la procédure pendant la période d’observation qui peut durer jusqu’à 18 mois. Cette procédure a pour objectif de permettre au débiteur de présenter un plan de continuation de ses activités par le réaménagement de son endettement – qui peut être étalé sur une période maximale de 10 ans – et assurer son redressement.